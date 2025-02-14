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Разметка для инвалидов без знака — ловушка для водителей или законная парковка

Авто

Большинство водителей уверены: если на асфальте есть разметка с инвалидной коляской, оставлять машину на этом месте запрещено. Однако не все так однозначно. По закону решающим фактором является дорожный знак с табличкой, а разметка носит лишь вспомогательный характер. Если знака нет, штрафовать водителя за парковку здесь нельзя.

парковка
Фото: Freepik by jannoon028 is licensed under Рublic domain
парковка

Когда можно получить штраф

Отсутствие знака может быть связано с тем, что место больше не числится за инвалидами, но есть и другая вероятность — знак мог сломаться или находиться в процессе замены. В таком случае инспекторы ГАИ вправе оштрафовать водителя, ведь парковочное место все еще закреплено за людьми с ограниченными возможностями. Чтобы не рисковать, лучше выбрать другое место для парковки.

Штраф за сон в машине — новая практика ГАИ

Но это не единственная проблема, с которой могут столкнуться водители. В некоторых регионах инспекторы ГАИ начали штрафовать автомобилистов, которые решили поспать в машине. Хотя в ПДД есть понятие "вынужденная остановка", в которое теоретически входит и усталость водителя, доказать это практически невозможно. В результате штраф может достигать 20 тысяч рублей.

Как избежать наказания

Если нужно передохнуть за рулем, лучше выбрать официальную стоянку. А если инспектор уже подошел, можно сослаться на неисправность автомобиля — например, сказать, что двигатель заглох. В таком случае нужно выставить аварийный знак и включить аварийную сигнализацию, что поможет избежать штрафа.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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