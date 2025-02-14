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Telegram-боты помогают угонщикам? Как фото вашего авто может попасть к преступникам

1:29
Авто

Молодежь активно фотографирует припаркованные автомобили, причем без видимой логики. Жители обеспокоены: зачем школьники и студенты собирают снимки машин без согласия владельцев? Ответ на этот вопрос дали представители ГАИ, и он оказался неожиданным.

Авто
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авто

Деньги за фото — кто стоит за схемой

Оказывается, подростки участвуют в схеме с Telegram-ботами, которые обрабатывают данные о машинах и их владельцах. За каждое фото автомобиля с номером они получают небольшое вознаграждение. Боты собирают информацию о транспорте, фиксируя его местоположение, историю ДТП и даже данные владельца.

Зачем это нужно и кому это выгодно

Обработанные снимки используются искусственным интеллектом для формирования отчетов о машинах. Водители могут быстро узнать, участвовала ли машина в авариях, прежде чем ее купить. Однако есть и темная сторона — такие базы данных могут использовать угонщики. Злоумышленники получают готовую информацию о машинах, включая дорогие детали, что облегчает кражи.

Стоит ли беспокоиться владельцам автомобилей

Если подростки фотографируют ваш автомобиль, стоит насторожиться. Внимательность и осторожность помогут предотвратить возможные проблемы. Власти уже изучают ситуацию, и не исключено, что доступ к подобным сервисам вскоре ограничат.

Уточнения

Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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