Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Исправная машина при спокойной езде не расходует горючее сверх нормы. Но что, если даже при аккуратном вождении расход топлива растет? Водители часто ищут проблему в двигателе или топливной системе, но нередко виноват всего один элемент — кислородный датчик, он же лямбда-зонд. Этот датчик контролирует состав топливно-воздушной смеси и работу двигателя на холостых оборотах. Со временем он выходит из строя, а водитель может не сразу заметить проблему.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Спидометр

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд

Есть три простых способа:

Визуальный осмотр — если на датчике нет оплавлений, механических повреждений или загрязнений, возможно, причина повышенного расхода топлива в другом. Отключение датчика на холостом ходу — если после отключения двигатель начинает работать ровнее, значит, проблема именно в лямбда-зонде. Проверка мультиметром — после прогрева двигателя измеряют напряжение при создании искусственного подсоса воздуха. Если показатели падают до 100 мкВ, датчик исправен. Если изменений нет, его пора менять.

Почему нельзя ездить с неисправным лямбда-зондом

Долгая езда с неработающим датчиком приводит к накоплению нагара на свечах зажигания и другим элементам двигателя. Со временем это может вызвать серьезные неисправности, а ремонт ДВС — удовольствие не из дешевых. Да и найти хорошего моториста сейчас непросто.

Если расход топлива резко вырос, не спешите ехать в сервис — возможно, проблема решается проще, чем кажется.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

