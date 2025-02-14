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Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

1:41
Авто

Исправная машина при спокойной езде не расходует горючее сверх нормы. Но что, если даже при аккуратном вождении расход топлива растет? Водители часто ищут проблему в двигателе или топливной системе, но нередко виноват всего один элемент — кислородный датчик, он же лямбда-зонд. Этот датчик контролирует состав топливно-воздушной смеси и работу двигателя на холостых оборотах. Со временем он выходит из строя, а водитель может не сразу заметить проблему.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд

Есть три простых способа:

  1. Визуальный осмотр — если на датчике нет оплавлений, механических повреждений или загрязнений, возможно, причина повышенного расхода топлива в другом.
  2. Отключение датчика на холостом ходу — если после отключения двигатель начинает работать ровнее, значит, проблема именно в лямбда-зонде.
  3. Проверка мультиметром — после прогрева двигателя измеряют напряжение при создании искусственного подсоса воздуха. Если показатели падают до 100 мкВ, датчик исправен. Если изменений нет, его пора менять.

Почему нельзя ездить с неисправным лямбда-зондом

Долгая езда с неработающим датчиком приводит к накоплению нагара на свечах зажигания и другим элементам двигателя. Со временем это может вызвать серьезные неисправности, а ремонт ДВС — удовольствие не из дешевых. Да и найти хорошего моториста сейчас непросто.

Если расход топлива резко вырос, не спешите ехать в сервис — возможно, проблема решается проще, чем кажется.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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