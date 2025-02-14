Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Исправная машина при спокойной езде не расходует горючее сверх нормы. Но что, если даже при аккуратном вождении расход топлива растет? Водители часто ищут проблему в двигателе или топливной системе, но нередко виноват всего один элемент — кислородный датчик, он же лямбда-зонд. Этот датчик контролирует состав топливно-воздушной смеси и работу двигателя на холостых оборотах. Со временем он выходит из строя, а водитель может не сразу заметить проблему.
Долгая езда с неработающим датчиком приводит к накоплению нагара на свечах зажигания и другим элементам двигателя. Со временем это может вызвать серьезные неисправности, а ремонт ДВС — удовольствие не из дешевых. Да и найти хорошего моториста сейчас непросто.
Если расход топлива резко вырос, не спешите ехать в сервис — возможно, проблема решается проще, чем кажется.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.