Теперь даже за маленький багажник на крыше можно получить штраф — что изменилось

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Для многих водителей новость о том, что дополнительный багажник на крыше может привести к штрафу, окажется неожиданностью. Но ситуация не так однозначна. Использовать пространство на крыше автомобиля по-прежнему разрешено, однако с одним важным условием — наличие заводских креплений или рейлингов. Если их нет, установка любых конструкций запрещена, а за нарушение можно получить штраф.

Фото: Freepik by ASphotofamily is licensed under Рublic domain багажник на крыше

Почему власти ужесточили контроль

Раньше водители грузили на крышу все, что угодно, вплоть до крупногабаритных предметов. Это приводило к перегрузу автомобилей, увеличению тормозного пути и аварийным ситуациям. Власти не могли оставить это без внимания, поэтому ввели более строгие нормы. Теперь нагружать машину "по старинке" не получится — за этим пристально следят инспекторы ГАИ.

Какие штрафы грозят нарушителям

Если багажник установлен без креплений, водителю грозит административный штраф. А если выяснится, что автомобиль подвергался незарегистрированным изменениям конструкции, его могут даже отправить на штрафстоянку. Такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах.

Опасности перегруженного автомобиля

Перегруз влияет не только на управляемость машины, но и на ее тормозную систему, рассчитанную на определенный вес. Водитель теряет контроль, увеличивается риск повреждения колес и даже вылета с дороги. Именно поэтому классические багажники-решетки постепенно уходят в прошлое — их заменяют закрытые боксы, которые не позволяют вещам выпадать на трассу.

Грозит ли усиление контроля

Хотя сейчас инспекторы не уделяют слишком много внимания таким нарушениям, ситуация может измениться в любой момент. Законодательство уже ужесточено, а новые проверки могут стать обычным делом. Тем, кто привык использовать крышу авто для перевозки вещей, стоит пересмотреть свои привычки — иначе штрафа не избежать.

Уточнения

Багажник — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.

