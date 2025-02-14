Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
В поисках теплоты: 10 стран, где чувствуешь себя как дома
Виной не сюжет и не сценарий: знаменитый блокбастер о венгерском мужчине может быть лишён главной премии
Это не просто напиток: овсяная вода для похудения и восстановления формы
Кофе в 2025 году: что ждать от цен и качества
Планируем переезд: пять шагов к новой жизни в другом городе
Садовые растения, которые ни в коем случае нельзя удобрять золой: не совершайте эту ошибку
Отучаем собаку от лая: эффективные методы дрессировки и советы владельцам
Лучшие места для флоритуризма в феврале: Россия и соседние страны

Теперь даже за маленький багажник на крыше можно получить штраф — что изменилось

2:04
Авто

Для многих водителей новость о том, что дополнительный багажник на крыше может привести к штрафу, окажется неожиданностью. Но ситуация не так однозначна. Использовать пространство на крыше автомобиля по-прежнему разрешено, однако с одним важным условием — наличие заводских креплений или рейлингов. Если их нет, установка любых конструкций запрещена, а за нарушение можно получить штраф.

багажник на крыше
Фото: Freepik by ASphotofamily is licensed under Рublic domain
багажник на крыше

Почему власти ужесточили контроль

Раньше водители грузили на крышу все, что угодно, вплоть до крупногабаритных предметов. Это приводило к перегрузу автомобилей, увеличению тормозного пути и аварийным ситуациям. Власти не могли оставить это без внимания, поэтому ввели более строгие нормы. Теперь нагружать машину "по старинке" не получится — за этим пристально следят инспекторы ГАИ.

Какие штрафы грозят нарушителям

Если багажник установлен без креплений, водителю грозит административный штраф. А если выяснится, что автомобиль подвергался незарегистрированным изменениям конструкции, его могут даже отправить на штрафстоянку. Такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах.

Опасности перегруженного автомобиля

Перегруз влияет не только на управляемость машины, но и на ее тормозную систему, рассчитанную на определенный вес. Водитель теряет контроль, увеличивается риск повреждения колес и даже вылета с дороги. Именно поэтому классические багажники-решетки постепенно уходят в прошлое — их заменяют закрытые боксы, которые не позволяют вещам выпадать на трассу.

Грозит ли усиление контроля

Хотя сейчас инспекторы не уделяют слишком много внимания таким нарушениям, ситуация может измениться в любой момент. Законодательство уже ужесточено, а новые проверки могут стать обычным делом. Тем, кто привык использовать крышу авто для перевозки вещей, стоит пересмотреть свои привычки — иначе штрафа не избежать.

Уточнения

Багажник — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве
Военные новости
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве Аудио 
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Лучшие места для флоритуризма в феврале: Россия и соседние страны
Почему опытные огородники выбирают «Сибирский Скороспелый»
Теперь даже за маленький багажник на крыше можно получить штраф — что изменилось
5 причин: почему не стоит доверять маркетплейсам при выборе лекарств для питомцев
Как убрать следы от чашек со стола? Эти подручные средства моментально решат проблему
Квартира под ключ – выгодная сделка или ловушка для покупателя
Как старение связано с генетическими изменениями: новый взгляд на эпигенетические часы
Любовь, уют и вкуснейшая домашняя пицца: создайте незабываемый романтический вечер
Когда банк может потребовать досрочного погашения ипотеки: важные моменты
Эпиляция в чувствительных зонах: безопасные методы для тонкой и нежной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.