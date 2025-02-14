Теперь даже за маленький багажник на крыше можно получить штраф — что изменилось

Для многих водителей новость о том, что дополнительный багажник на крыше может привести к штрафу, окажется неожиданностью. Но ситуация не так однозначна. Использовать пространство на крыше автомобиля по-прежнему разрешено, однако с одним важным условием — наличие заводских креплений или рейлингов. Если их нет, установка любых конструкций запрещена, а за нарушение можно получить штраф.
Раньше водители грузили на крышу все, что угодно, вплоть до крупногабаритных предметов. Это приводило к перегрузу автомобилей, увеличению тормозного пути и аварийным ситуациям. Власти не могли оставить это без внимания, поэтому ввели более строгие нормы. Теперь нагружать машину "по старинке" не получится — за этим пристально следят инспекторы ГАИ.
Если багажник установлен без креплений, водителю грозит административный штраф. А если выяснится, что автомобиль подвергался незарегистрированным изменениям конструкции, его могут даже отправить на штрафстоянку. Такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах.
Перегруз влияет не только на управляемость машины, но и на ее тормозную систему, рассчитанную на определенный вес. Водитель теряет контроль, увеличивается риск повреждения колес и даже вылета с дороги. Именно поэтому классические багажники-решетки постепенно уходят в прошлое — их заменяют закрытые боксы, которые не позволяют вещам выпадать на трассу.
Хотя сейчас инспекторы не уделяют слишком много внимания таким нарушениям, ситуация может измениться в любой момент. Законодательство уже ужесточено, а новые проверки могут стать обычным делом. Тем, кто привык использовать крышу авто для перевозки вещей, стоит пересмотреть свои привычки — иначе штрафа не избежать.
Багажник — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.