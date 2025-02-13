Дистанционный запуск двигателя: удобство или скрытая опасность

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Дистанционный запуск двигателя — отличное решение для холодных зимних утренников, но неправильное использование этой функции может привести к нежелательным последствиям. Представитель ГАИ рассказал, какие ошибки чаще всего совершают водители при использовании автозапуска и как избежать проблем.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Чем опасен автозапуск

Системы дистанционного запуска работают через брелок или приложение на смартфоне, но требуют правильной настройки и использования. Вот основные риски:

Запуск на механике. Если в старых системах отсутствует защита от запуска с включенной передачей, автомобиль может неожиданно тронуться. Современные устройства требуют постановки на ручник, но зимой тормоза могут примерзать. Чрезмерный прогрев двигателя. Многие водители оставляют мотор работать по 15-20 минут, что ведет к его износу и расходу топлива. Оптимальное время прогрева — 5-7 минут. Проблемы с безопасностью. Запущенный без контроля двигатель может стать мишенью для злоумышленников, если охранная система работает некорректно.

Как правильно использовать автозапуск

— Убедитесь, что машина стоит на нейтральной передаче (МКПП) или в режиме P (АКПП).

— Используйте ручник, но зимой проверяйте, не примерзли ли колодки.

— Для быстрого прогрева включите печку на первый или второй режим обдува с направлением воздуха на лобовое стекло.

— Не оставляйте машину без присмотра на длительное время с запущенным двигателем.

Правильное использование системы автозапуска не только обеспечит комфорт, но и поможет избежать неприятных сюрпризов, связанных с безопасностью и работой двигателя.

Уточнения

Иммобилайзер — вид электронного противоугонного устройства. Предназначен для надежной блокировки некоторых из модулей автомобиля или другого транспорта.



