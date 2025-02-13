Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Автомобильный аккумулятор — ключевой элемент работы машины с ДВС. Он питает электронику и обеспечивает запуск двигателя. Однако ресурс аккумулятора ограничен: в среднем батарея служит 5-6 лет, но этот срок может как увеличиваться, так и сокращаться. Владелец СТО рассказал, как без дорогостоящего оборудования определить, когда АКБ пора менять.
Самый простой способ — воспользоваться обычным мультиметром. Этот прибор есть во многих домах и позволяет измерять напряжение батареи. Для диагностики потребуется два замера:
— Сильное падение напряжения за ночь - зимой такой аккумулятор может не запустить двигатель.
— Окисление клемм - может свидетельствовать о проблемах с электроникой. В этом случае стоит проверить машину у специалиста.
После запуска двигателя важно измерить напряжение на аккумуляторе.
— Норма: 14,4 — 14,6 В - генератор работает исправно, АКБ заряжается.
— Завышенное или заниженное напряжение — возможны проблемы с генератором, требуется диагностика.
Своевременная проверка поможет избежать проблем на дороге. Если аккумулятор теряет заряд, лучше заменить его заранее, чем однажды остаться с заглохшим мотором в мороз.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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