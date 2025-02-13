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Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

2:09
Авто

Автомобильный аккумулятор — ключевой элемент работы машины с ДВС. Он питает электронику и обеспечивает запуск двигателя. Однако ресурс аккумулятора ограничен: в среднем батарея служит 5-6 лет, но этот срок может как увеличиваться, так и сокращаться. Владелец СТО рассказал, как без дорогостоящего оборудования определить, когда АКБ пора менять.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Как проверить аккумулятор мультиметром

Самый простой способ — воспользоваться обычным мультиметром. Этот прибор есть во многих домах и позволяет измерять напряжение батареи. Для диагностики потребуется два замера:

  1. После поездки - подключите мультиметр к клеммам аккумулятора. Если напряжение в пределах 12,6 — 12,9 В, батарея в порядке.
  2. После 6-7 часов простоя - утром снова измерьте напряжение. Если показатель 12,4 — 12,6 В, аккумулятор работает нормально. Если же напряжение снижается к 12 В, АКБ теряет ресурс. Если мультиметр показывает 11,5 — 11,6 В, аккумулятор пора менять.

Дополнительные признаки проблем с АКБ

Сильное падение напряжения за ночь - зимой такой аккумулятор может не запустить двигатель.
Окисление клемм - может свидетельствовать о проблемах с электроникой. В этом случае стоит проверить машину у специалиста.

Как проверить зарядку от генератора

После запуска двигателя важно измерить напряжение на аккумуляторе.
— Норма: 14,4 — 14,6 В - генератор работает исправно, АКБ заряжается.
— Завышенное или заниженное напряжение — возможны проблемы с генератором, требуется диагностика.

Своевременная проверка поможет избежать проблем на дороге. Если аккумулятор теряет заряд, лучше заменить его заранее, чем однажды остаться с заглохшим мотором в мороз.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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