На дорогах новый вид камер — зачем они следят за машинами

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Ручные радары, которыми когда-то пользовались инспекторы ГИБДД, давно ушли в прошлое. Теперь их заменили современные комплексы фото- и видеофиксации, способные фиксировать нарушения на расстоянии до 500 метров. Как работают разные виды камер, какие из них самые "дальнобойные" и можно ли их обойти — рассказал представитель ГАИ.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорожная камера

Какие камеры следят за скоростью

На российских дорогах используются несколько типов устройств для контроля скорости.

Радиолокационные камеры - принимают отраженные радиоволны и фиксируют превышение скорости.

— Комплексы "Арена" и "Крис" работают на дистанции до 100 метров.

— "Кречет" и "Кордон" могут зафиксировать нарушение на 150 метрах. Камеры в крупных городах - отличаются высокой дальностью действия.

— "Стрелка" и лазерные системы типа ЛИСД-2Ф "видят" на расстоянии до 250 метров.

— Эти камеры сложно обнаружить с помощью радар-детекторов. Новые камеры с видеоанализом - фиксируют скорость и другие нарушения (остановка в неположенном месте, выезд на обочину).

— Дальность действия — до 500 метров.

Можно ли заранее обнаружить камеры

Большинство современных камер отображается в навигационных приложениях, а радар-детекторы могут засекать их за 1,5 км. Однако есть исключения: например, "Стрелка" и лазерные камеры остаются невидимыми для большинства детекторов.

Что за камеры в виде пластиковых шаров

Многие водители замечают новые устройства с вращающимся объективом. Они не измеряют скорость, но выполняют другие функции:

— контролируют соблюдение ПДД;

— следят за пробками и анализируют трафик;

— выявляют посторонние предметы на дороге и упавший груз.

Камеры постоянно совершенствуются, и скрыться от них становится все сложнее. Поэтому лучший способ избежать "писем счастья" — соблюдать ПДД.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

