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На дорогах новый вид камер — зачем они следят за машинами

2:07
Авто

Ручные радары, которыми когда-то пользовались инспекторы ГИБДД, давно ушли в прошлое. Теперь их заменили современные комплексы фото- и видеофиксации, способные фиксировать нарушения на расстоянии до 500 метров. Как работают разные виды камер, какие из них самые "дальнобойные" и можно ли их обойти — рассказал представитель ГАИ.

Дорожная камера
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожная камера

Какие камеры следят за скоростью

На российских дорогах используются несколько типов устройств для контроля скорости.

  1. Радиолокационные камеры - принимают отраженные радиоволны и фиксируют превышение скорости.
    — Комплексы "Арена" и "Крис" работают на дистанции до 100 метров.
    — "Кречет" и "Кордон" могут зафиксировать нарушение на 150 метрах.

  2. Камеры в крупных городах - отличаются высокой дальностью действия.
    — "Стрелка" и лазерные системы типа ЛИСД-2Ф "видят" на расстоянии до 250 метров.
    — Эти камеры сложно обнаружить с помощью радар-детекторов.

  3. Новые камеры с видеоанализом - фиксируют скорость и другие нарушения (остановка в неположенном месте, выезд на обочину).
    — Дальность действия — до 500 метров.

Можно ли заранее обнаружить камеры

Большинство современных камер отображается в навигационных приложениях, а радар-детекторы могут засекать их за 1,5 км. Однако есть исключения: например, "Стрелка" и лазерные камеры остаются невидимыми для большинства детекторов.

Что за камеры в виде пластиковых шаров

Многие водители замечают новые устройства с вращающимся объективом. Они не измеряют скорость, но выполняют другие функции:
— контролируют соблюдение ПДД;
— следят за пробками и анализируют трафик;
— выявляют посторонние предметы на дороге и упавший груз.

Камеры постоянно совершенствуются, и скрыться от них становится все сложнее. Поэтому лучший способ избежать "писем счастья" — соблюдать ПДД.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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