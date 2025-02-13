Штрафы в каршеринге: три главных запрета, о которых мало кто знает

Каршеринг стал неотъемлемой частью городского транспорта, но далеко не все пользователи знают, какие запреты действуют при краткосрочной аренде автомобиля. Некоторые нарушения могут обойтись в 1 000 рублей, а за другие можно получить штраф до 300 000 рублей. Капитан полиции в беседе с порталом naavtotrasse. ru рассказал о самых распространенных ошибках водителей каршеринга и о том, как избежать неприятных последствий.
Курить, есть и пить в салоне. В арендованных машинах запрещено оставлять мусор, крошки и запахи, а за нарушение этого правила водителю грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей.
Грубая езда и лихачество. Любители стартовать с пробуксовкой или выжимать максимум из двигателя могут получить штраф в 50 000 — 100 000 рублей. В каждом каршеринговом автомобиле установлены датчики, фиксирующие стиль вождения, и если система выявит агрессивное вождение, последствия не заставят себя ждать.
Передача руля другому человеку. Это самое серьезное нарушение, которое может привести к штрафу до 300 000 рублей. Даже если у другого человека есть водительские права, управлять арендованной машиной может только тот, кто оформил поездку.
— Фотографируйте автомобиль до и после аренды. Это поможет избежать проблем, если после вас машину повредит другой водитель.
— Оплачивайте поездки отдельной картой. Лучше не привязывать основной счет, чтобы защитить себя от неожиданных списаний.
— Внимательно читайте правила перед использованием. В соглашении прописаны все штрафы и ограничения, но многие водители их игнорируют.
Каршеринг удобен, но только если соблюдать его правила. В противном случае аренда может обернуться внушительными расходами.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.