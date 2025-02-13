Штрафы в каршеринге: три главных запрета, о которых мало кто знает

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Каршеринг стал неотъемлемой частью городского транспорта, но далеко не все пользователи знают, какие запреты действуют при краткосрочной аренде автомобиля. Некоторые нарушения могут обойтись в 1 000 рублей, а за другие можно получить штраф до 300 000 рублей. Капитан полиции в беседе с порталом naavtotrasse. ru рассказал о самых распространенных ошибках водителей каршеринга и о том, как избежать неприятных последствий.

Фото: Freepik by Drazen Zigic Девушка переключает передачу

Что категорически запрещено делать в каршеринге

Курить, есть и пить в салоне. В арендованных машинах запрещено оставлять мусор, крошки и запахи, а за нарушение этого правила водителю грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей. Грубая езда и лихачество. Любители стартовать с пробуксовкой или выжимать максимум из двигателя могут получить штраф в 50 000 — 100 000 рублей. В каждом каршеринговом автомобиле установлены датчики, фиксирующие стиль вождения, и если система выявит агрессивное вождение, последствия не заставят себя ждать. Передача руля другому человеку. Это самое серьезное нарушение, которое может привести к штрафу до 300 000 рублей. Даже если у другого человека есть водительские права, управлять арендованной машиной может только тот, кто оформил поездку.

Как защититься от необоснованных штрафов

— Фотографируйте автомобиль до и после аренды. Это поможет избежать проблем, если после вас машину повредит другой водитель.

— Оплачивайте поездки отдельной картой. Лучше не привязывать основной счет, чтобы защитить себя от неожиданных списаний.

— Внимательно читайте правила перед использованием. В соглашении прописаны все штрафы и ограничения, но многие водители их игнорируют.

Каршеринг удобен, но только если соблюдать его правила. В противном случае аренда может обернуться внушительными расходами.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.



