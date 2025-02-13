Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Евросоюзе потребовали места за столом переговоров по Украине
Пушистые питомцы выбирают странные места для сна: почему так происходит
Весенняя угроза: как забота о питомцах убивает птиц
Марочко заявил, что поставленная в ВСУ западная бронетехника ломается из-за морозов
Подземные толчки на Кубани и Камчатке: что известно о землетрясениях
Влюбленные под ударом: магнитная буря испортит День святого Валентина
Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Не все знают об этих хитростях
Кабачки без хлопот: сорта с минимальным количеством семян
Сливочное масло — тайный ингредиент для супов и борщей, который превратит ваши блюда в кулинарные шедевры

Поворотники на кольце: как не запутаться и не спровоцировать ДТП

1:55
Авто

Кольцевые перекрестки давно стали привычными для российских водителей, но далеко не все помнят, как правильно пользоваться указателями поворота при движении по ним. По словам инспектора ГАИ, с этим нарушением сталкиваются практически все, и оно может привести к аварийным ситуациям.

круговое движение
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
круговое движение

Когда включать поворотники

  1. Въезд на кольцо - включать указатель поворота необязательно. Если включить левый поворотник, другие участники движения могут подумать, что водитель собирается заехать на треугольник безопасности. Если включить правый — создастся впечатление, что он сразу же планирует перестроиться.

  2. Движение по кольцу - поворотник используется только при перестроении между полосами или при съезде.

  3. Съезд с кольца - включается только правый указатель поворота.

Как правильно занимать полосу

Первый или второй съезд - перед въездом на кольцо нужно занять правую полосу.
Разворот или дальние съезды - перед въездом на кольцо лучше занять левую полосу, а перед съездом перестроиться правее.
Съезжать с кольца можно только из крайнего правого ряда.

Почему соблюдение этих правил важно

Часто водители пренебрегают правилами движения на кольце, что приводит к авариям. Неправильное использование поворотников или хаотичные перестроения создают непредсказуемые ситуации для других участников движения. Однако из-за высокой интенсивности потока иногда приходится действовать гибко, подстраиваясь под ситуацию.

Главное правило при движении по кольцевому перекрестку — быть бдительным. Водители в России часто пересекают такие участки интуитивно, что делает ситуацию на дороге менее предсказуемой. Поэтому лучше заранее занимать правильную полосу, включать поворотники по правилам и следить за окружающими машинами.

Уточнения

Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение — перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального «острова» в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Садоводство, цветоводство
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Последние материалы
Сливочное масло — тайный ингредиент для супов и борщей, который превратит ваши блюда в кулинарные шедевры
Жестокий каннибализм или культурный ритуал: новый взгляд на древние практики
Избавляемся от кортизолового лица: секреты восстановления кожи после стресса
Поворотники на кольце: как не запутаться и не спровоцировать ДТП
В Евросоюзе признали преимущество армии России в живой силе
Просроченная задолженность: кредитная нагрузка россиян растёт
Постоянно холодные ноги: это может быть тревожным сигналом
Тренировка на диване: как дома делать гимнастику для суставов?
Купившая машину Виктория Боня пожаловалась на завистников
Гиповитаминоз: тревожные признаки и проверенные способы восполнить дефицит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.