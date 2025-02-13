Поворотники на кольце: как не запутаться и не спровоцировать ДТП

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Кольцевые перекрестки давно стали привычными для российских водителей, но далеко не все помнят, как правильно пользоваться указателями поворота при движении по ним. По словам инспектора ГАИ, с этим нарушением сталкиваются практически все, и оно может привести к аварийным ситуациям.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain круговое движение

Когда включать поворотники

Въезд на кольцо - включать указатель поворота необязательно. Если включить левый поворотник, другие участники движения могут подумать, что водитель собирается заехать на треугольник безопасности. Если включить правый — создастся впечатление, что он сразу же планирует перестроиться. Движение по кольцу - поворотник используется только при перестроении между полосами или при съезде. Съезд с кольца - включается только правый указатель поворота.

Как правильно занимать полосу

— Первый или второй съезд - перед въездом на кольцо нужно занять правую полосу.

— Разворот или дальние съезды - перед въездом на кольцо лучше занять левую полосу, а перед съездом перестроиться правее.

— Съезжать с кольца можно только из крайнего правого ряда.

Почему соблюдение этих правил важно

Часто водители пренебрегают правилами движения на кольце, что приводит к авариям. Неправильное использование поворотников или хаотичные перестроения создают непредсказуемые ситуации для других участников движения. Однако из-за высокой интенсивности потока иногда приходится действовать гибко, подстраиваясь под ситуацию.

Главное правило при движении по кольцевому перекрестку — быть бдительным. Водители в России часто пересекают такие участки интуитивно, что делает ситуацию на дороге менее предсказуемой. Поэтому лучше заранее занимать правильную полосу, включать поворотники по правилам и следить за окружающими машинами.

Уточнения

Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение — перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального «острова» в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.



