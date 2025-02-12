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Машина без бампера — штраф обеспечен? Разбираемся в законе

3:35
Авто

Ремонт автомобилей после ДТП может затянуться надолго, и не все водители готовы оставить машину без движения. Многие продолжают эксплуатацию, даже если у авто отсутствует бампер. Но насколько это законно, особенно если номерной знак крепился именно на бампере? На этот вопрос в беседе с порталом "Тарантас Ньюс" ответил юрист Антон Палюлин, владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры".

автомобиль без бампера
Фото: Wikipedia by Nyttend is licensed under общественное достояние
автомобиль без бампера

Можно ли ездить без бампера

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", внешние элементы конструкции автомобиля должны соответствовать установленным нормам. Однако, как отмечает Антон Палюлин, прямого запрета на эксплуатацию машины без бампера в российском законодательстве нет. Главное условие — это не должно влиять на безопасность, экологические параметры или идентификацию транспортного средства.

Тем не менее, если водитель самовольно снимает бампер, его могут привлечь к ответственности по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая запрещает эксплуатацию автомобилей с измененной конструкцией без оформления диагностической карты. Штраф составляет 500 рублей, и он может назначаться повторно каждые 24 часа.

Что делать с номером, если он был на бампере

Основная сложность возникает с государственным регистрационным знаком. По ПДД РФ водитель обязан устанавливать номер в предусмотренном для этого месте. Если бампер отсутствует, придется закрепить знак на альтернативной части кузова, соблюдая требования Приложения "Ж" ГОСТ Р 50577-2018.

Юрист поясняет, что место крепления должно быть плоским и вертикальным, обеспечивая четкую видимость номера. Недопустимо, чтобы знак выступал за габариты машины или был загорожен другими элементами конструкции.

Где и как правильно крепить номер

  1. Передний знак - должен быть установлен в зоне, где его легко прочитать.
  2. Задний знак - размещается либо по оси симметрии автомобиля, либо слева от неё.
  3. Угол наклона - не более 3 градусов вбок и не более 5 градусов назад. В некоторых случаях допускается наклон до 30 градусов вверх или 15 градусов вниз.
  4. Высота установки - от 300 мм до 1200 мм от земли (до 2000 мм в исключительных случаях).
  5. Освещение в темное время суток - должно соответствовать ГОСТу, обеспечивая видимость номера с 20 метров.

Важно! Запрещено использовать прозрачные накладки, органическое стекло или другие покрытия, искажающие информацию на номере.

Какие штрафы грозят за неправильное крепление номера

Если номер установлен в неположенном месте или не читается, водителя могут оштрафовать по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ — до 5 000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.

Таким образом, ездить без бампера закон не запрещает, но установка номера в непредусмотренном месте может привести к серьезным штрафам. Поэтому, если автомобиль временно остался без бампера, необходимо заранее продумать, как правильно закрепить регистрационный знак, чтобы избежать проблем с законом.

Уточнения

Ба́мпер — энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай лёгкого удара) в виде бруса, расположенного спереди и сзади. Бампер является разновидностью буфера.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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