Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимоны, мёд и чай с вареньем — не единственный выход: какие продукты реально помогают при болезни
Новый аэровокзал Хабаровска: сроки сдвигаются
Блины без яиц: секрет мягкого теста и румяной корочки
Эта растяжка позволит вам почувствовать себя на 15 лет моложе
Артефакты Тутанхамона и лодки Хуфу: как будет работать Большой Египетский музей
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Центробанк призвали вернуть на купюры один из главных госсимволов
Миллионы россиян в опасности: астероид может обрушиться на Петербург в 2041 году
Вы не любите надоедливых соседей? Дыня тоже — слишком тесная посадка испортит урожай

Чужую машину эвакуировали, а платить должны вы — как работает эта схема

2:47
Авто

Ситуация, когда каршеринговый автомобиль эвакуируют, может обернуться для водителя неожиданными штрафами и проблемами. Юрист Никита Тарновский в беседе с журналом "За рулем" рассказал о реальном случае, который показал правовой пробел в системе эвакуации машин, принадлежащих каршеринговым компаниям.

каршеринг
Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
каршеринг

Как водителя сделали ответственным за эвакуацию

Мужчина арендовал машину, припарковал её в разрешенном месте и завершил поездку. Однако на следующий день получил сообщение от каршерингового сервиса с требованием оплатить штраф 13 500 рублей, так как автомобиль был эвакуирован. В приложении ему предоставили только фото протокола без указания конкретных причин эвакуации.

По закону, если эвакуация уже началась, водитель может оплатить штраф и самостоятельно переставить автомобиль. Если же машина уже на штрафстоянке, её можно забрать только после оплаты всех начисленных сумм. Водитель попытался оспорить штраф, но столкнулся с неожиданной проблемой.

Почему обжаловать штраф почти невозможно

Оказалось, что так как машина зарегистрирована на юридическое лицо, ГИБДД оформляет штраф именно на каршеринговую компанию, а не на конкретного водителя. Однако сам каршеринг не спешит разбираться в ситуации и просто взыскивает деньги с последнего пользователя.

Водитель обратился в ГИБДД, но там ему сообщили, что он не является стороной административного дела, так как штраф выписан не на него. В результате, оспорить штраф он не может, а каршеринговый сервис, ссылаясь на защиту персональных данных, не предоставляет ему доказательства нарушения. Более того, пользователю дополнительно выписали штраф ГИБДД за неправильную парковку, который он также обязан оплатить.

Юридическая лазейка в пользу каршеринга

Фактически, каршеринговая компания оказывается в выигрышной позиции. Автомобиль эвакуируют, компания быстро его забирает, а затем выставляет пользователю штраф, часто в двойном размере по сравнению с государственным. Если клиент соглашается и платит — каршеринг получает прибыль. Если нет, сумма штрафа растёт за счёт неустоек, а затем дело передают в суд.

Водитель же остаётся в уязвимом положении: он не может оспорить штраф, потому что формально не имеет к нему отношения, но при этом вынужден его оплачивать. Решить эту проблему может только внесение изменений в законодательство, но пока пользователям каршеринга остаётся лишь проявлять осторожность при парковке и тщательно проверять условия договора.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет
Российский шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет Аудио 
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Красота и стиль
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат Аудио 
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем
Еда и рецепты
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем Аудио 
Популярное
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает

Как предотвратить появление одуванчиков на участке без химии? Дачники нашли простой, но эффективный способ. Нужно лишь использовать один неожиданный продукт.

Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Сводка с фронта: Зеленский предложил РФ обмен территорией, хорошие новости из Курской области Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Брюссель в поиске решений: цены на газ в ЕС бьют рекорды
Прощай, отёки! Вкусный напиток для вывода лишней жидкости из организма
Стоит ли покупать авто сейчас? Прогноз цен на 2025 год
Теперь не чищу овощи и фрукты — вот почему это изменило мое самочувствие
Сводка с фронта: Зеленский предложил РФ обмен территорией, хорошие новости из Курской области
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Брюссель готовит ответные меры на пошлины Трампа
Место для сна или дополнительное пространство? Этикет для пассажиров
Апельсины для собак: не такой безобидный фрукт, как кажется
Укрепляет сердце и помогает похудеть: раскрыта польза для здоровья от длительной прогулки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.