Чужую машину эвакуировали, а платить должны вы — как работает эта схема

Ситуация, когда каршеринговый автомобиль эвакуируют, может обернуться для водителя неожиданными штрафами и проблемами. Юрист Никита Тарновский в беседе с журналом "За рулем" рассказал о реальном случае, который показал правовой пробел в системе эвакуации машин, принадлежащих каршеринговым компаниям.
Мужчина арендовал машину, припарковал её в разрешенном месте и завершил поездку. Однако на следующий день получил сообщение от каршерингового сервиса с требованием оплатить штраф 13 500 рублей, так как автомобиль был эвакуирован. В приложении ему предоставили только фото протокола без указания конкретных причин эвакуации.
По закону, если эвакуация уже началась, водитель может оплатить штраф и самостоятельно переставить автомобиль. Если же машина уже на штрафстоянке, её можно забрать только после оплаты всех начисленных сумм. Водитель попытался оспорить штраф, но столкнулся с неожиданной проблемой.
Оказалось, что так как машина зарегистрирована на юридическое лицо, ГИБДД оформляет штраф именно на каршеринговую компанию, а не на конкретного водителя. Однако сам каршеринг не спешит разбираться в ситуации и просто взыскивает деньги с последнего пользователя.
Водитель обратился в ГИБДД, но там ему сообщили, что он не является стороной административного дела, так как штраф выписан не на него. В результате, оспорить штраф он не может, а каршеринговый сервис, ссылаясь на защиту персональных данных, не предоставляет ему доказательства нарушения. Более того, пользователю дополнительно выписали штраф ГИБДД за неправильную парковку, который он также обязан оплатить.
Фактически, каршеринговая компания оказывается в выигрышной позиции. Автомобиль эвакуируют, компания быстро его забирает, а затем выставляет пользователю штраф, часто в двойном размере по сравнению с государственным. Если клиент соглашается и платит — каршеринг получает прибыль. Если нет, сумма штрафа растёт за счёт неустоек, а затем дело передают в суд.
Водитель же остаётся в уязвимом положении: он не может оспорить штраф, потому что формально не имеет к нему отношения, но при этом вынужден его оплачивать. Решить эту проблему может только внесение изменений в законодательство, но пока пользователям каршеринга остаётся лишь проявлять осторожность при парковке и тщательно проверять условия договора.
Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).
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