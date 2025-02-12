Чужую машину эвакуировали, а платить должны вы — как работает эта схема

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Ситуация, когда каршеринговый автомобиль эвакуируют, может обернуться для водителя неожиданными штрафами и проблемами. Юрист Никита Тарновский в беседе с журналом "За рулем" рассказал о реальном случае, который показал правовой пробел в системе эвакуации машин, принадлежащих каршеринговым компаниям.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ каршеринг

Как водителя сделали ответственным за эвакуацию

Мужчина арендовал машину, припарковал её в разрешенном месте и завершил поездку. Однако на следующий день получил сообщение от каршерингового сервиса с требованием оплатить штраф 13 500 рублей, так как автомобиль был эвакуирован. В приложении ему предоставили только фото протокола без указания конкретных причин эвакуации.

По закону, если эвакуация уже началась, водитель может оплатить штраф и самостоятельно переставить автомобиль. Если же машина уже на штрафстоянке, её можно забрать только после оплаты всех начисленных сумм. Водитель попытался оспорить штраф, но столкнулся с неожиданной проблемой.

Почему обжаловать штраф почти невозможно

Оказалось, что так как машина зарегистрирована на юридическое лицо, ГИБДД оформляет штраф именно на каршеринговую компанию, а не на конкретного водителя. Однако сам каршеринг не спешит разбираться в ситуации и просто взыскивает деньги с последнего пользователя.

Водитель обратился в ГИБДД, но там ему сообщили, что он не является стороной административного дела, так как штраф выписан не на него. В результате, оспорить штраф он не может, а каршеринговый сервис, ссылаясь на защиту персональных данных, не предоставляет ему доказательства нарушения. Более того, пользователю дополнительно выписали штраф ГИБДД за неправильную парковку, который он также обязан оплатить.

Юридическая лазейка в пользу каршеринга

Фактически, каршеринговая компания оказывается в выигрышной позиции. Автомобиль эвакуируют, компания быстро его забирает, а затем выставляет пользователю штраф, часто в двойном размере по сравнению с государственным. Если клиент соглашается и платит — каршеринг получает прибыль. Если нет, сумма штрафа растёт за счёт неустоек, а затем дело передают в суд.

Водитель же остаётся в уязвимом положении: он не может оспорить штраф, потому что формально не имеет к нему отношения, но при этом вынужден его оплачивать. Решить эту проблему может только внесение изменений в законодательство, но пока пользователям каршеринга остаётся лишь проявлять осторожность при парковке и тщательно проверять условия договора.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).

