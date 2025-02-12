Стоит ли покупать авто сейчас? Прогноз цен на 2025 год

В 2025 году автомобили в России продолжат дорожать, и рост цен может достичь 50%. Об этом в беседе с RT рассказал автоэксперт Роман Солдатов. По его прогнозу, пик подорожания придется на вторую половину года, когда стоимость машин может резко увеличиться.
Солдатов выделил два ключевых фактора, которые повлияют на стоимость автомобилей в России.
Логистические сложности. Санкции и ограничения в международных поставках вынуждают автопроизводителей и дилеров искать новые способы доставки машин. Из-за этого логистические цепочки становятся сложнее и дороже, что неизбежно отражается на ценах для конечных покупателей.
Повышение утилизационного сбора. Этот сбор, включаемый в стоимость автомобиля, напрямую влияет на его финальную цену. Чем выше ставка, тем больше придется платить за новую машину. В 2025 году ожидается рост этого показателя, что приведет к еще большему подорожанию.
По мнению эксперта, пока что нет предпосылок для снижения цен. Напротив, покупатели должны быть готовы к тому, что новые машины станут еще менее доступными. Особенно это коснется автомобилей иностранного производства, которые сложнее ввозить в Россию.
Для тех, кто планирует покупку авто, Солдатов рекомендует учитывать эти тенденции и, возможно, не откладывать приобретение, если есть такая возможность. В противном случае в 2025 году автомобиль может стоить значительно дороже.
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
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