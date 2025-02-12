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Водители отказываются от сервисов — что теперь покупают для ремонта

1:53
Авто

Все больше автовладельцев в России предпочитают самостоятельно ухаживать за своими машинами. Это подтверждают данные исследования "СберАвто" и "ВсеИнструменты.ру", согласно которым выросли продажи моторных масел, смазок и оборудования для шиномонтажа.

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

Какие товары стали популярнее

Этой зимой спрос на автохимию, в том числе на антифриз, снизился на 10%, но при этом значительно увеличились продажи моторных масел и смазок. Средний чек в этой категории составил 1636 рублей. Еще более активно россияне закупались шиномонтажным оборудованием — средняя сумма покупки здесь достигла 7025 рублей.

Особенно заметно возрос спрос на домкраты — их стали приобретать на 29% чаще. Интересным трендом стал рост продаж товаров для покраски автомобилей, увеличившийся на 14%. Обычно такие материалы покупают весной и летом, но этой зимой автолюбители активно устраняли повреждения кузова, чтобы защитить его от влаги и дорожных реагентов.

Как ухаживать за автомобилем зимой

В числе самых востребованных товаров оказалась специальная автомобильная губка с мелкопористой структурой. Она бережно очищает кузов, не повреждая лакокрасочное покрытие. Эксперты советуют использовать две разные губки: одну для кузова, другую — для колес, чтобы избежать попадания абразивных частиц на краску.

Увеличение спроса на товары для самостоятельного ремонта говорит о том, что россияне все чаще предпочитают обслуживать свои автомобили без визита в сервис. Эта тенденция стала особенно заметной в холодный сезон, когда ранее такие покупки не были столь актуальны.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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