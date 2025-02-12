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Машина из такси или каршеринга? Один признак выдаст её сразу

2:39
Авто

Покупка подержанного автомобиля — это всегда лотерея. Даже если машина выглядит идеально, её история может скрывать неприятные сюрпризы. Чтобы избежать неприятностей, важно знать, на что обращать внимание при осмотре и как проверить авто по VIN-коду.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

VIN-код — ваш главный помощник

Первый шаг перед осмотром автомобиля — запросить у продавца VIN-номер. Этот код позволит узнать, сколько было владельцев, попадал ли автомобиль в аварии и не значится ли он в розыске. Проверку можно провести через открытые базы данных, но за некоторые сервисы может потребоваться заплатить.

Маркировочные таблички и скрытые подмены

Даже если VIN-номер кажется подлинным, стоит сверить его на маркировочных табличках. Они расположены под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Важно, чтобы все цифры совпадали с теми, что указаны в документах. Основной VIN-код обычно размещён под передним правым сиденьем. Именно это место стоит осмотреть особенно тщательно — мошенники часто меняют его, чтобы скрыть реальное прошлое машины.

Подъёмник раскроет правду

Если есть возможность загнать авто на подъёмник, это поможет выявить следы серьёзного ремонта. Особенно настораживающим признаком является сварной шов в районе переднего левого сиденья — если он есть, велика вероятность, что VIN-код был заменён вместе с частью кузова.

Косвенные признаки пробега и истории авто

Некоторые детали автомобиля могут рассказать о его реальном возрасте и эксплуатации:
Ремни безопасности и фары. Дата производства на них может отличаться от заявленного года выпуска авто.
Оплётка руля и накладки на педалях. Если они новые, значит, прежние были сильно изношены — это может свидетельствовать о большом пробеге.
Чехлы на сиденьях. Часто скрывают повреждения обивки или другие дефекты.
Состояние потолка. Особенно важно, если он светлого цвета. Грязь и царапины могут говорить о том, что авто использовалось в такси, каршеринге или сдавалось в аренду.
Царапины на порогах. Левый задний порог с явными повреждениями — частый признак такси.

Осмотрев эти детали, можно понять, насколько честен продавец и соответствует ли состояние автомобиля его описанию. Будьте внимательны, чтобы не нарваться на машину с тёмным прошлым.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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