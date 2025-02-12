Машина из такси или каршеринга? Один признак выдаст её сразу

Покупка подержанного автомобиля — это всегда лотерея. Даже если машина выглядит идеально, её история может скрывать неприятные сюрпризы. Чтобы избежать неприятностей, важно знать, на что обращать внимание при осмотре и как проверить авто по VIN-коду.
Первый шаг перед осмотром автомобиля — запросить у продавца VIN-номер. Этот код позволит узнать, сколько было владельцев, попадал ли автомобиль в аварии и не значится ли он в розыске. Проверку можно провести через открытые базы данных, но за некоторые сервисы может потребоваться заплатить.
Даже если VIN-номер кажется подлинным, стоит сверить его на маркировочных табличках. Они расположены под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Важно, чтобы все цифры совпадали с теми, что указаны в документах. Основной VIN-код обычно размещён под передним правым сиденьем. Именно это место стоит осмотреть особенно тщательно — мошенники часто меняют его, чтобы скрыть реальное прошлое машины.
Если есть возможность загнать авто на подъёмник, это поможет выявить следы серьёзного ремонта. Особенно настораживающим признаком является сварной шов в районе переднего левого сиденья — если он есть, велика вероятность, что VIN-код был заменён вместе с частью кузова.
Некоторые детали автомобиля могут рассказать о его реальном возрасте и эксплуатации:
— Ремни безопасности и фары. Дата производства на них может отличаться от заявленного года выпуска авто.
— Оплётка руля и накладки на педалях. Если они новые, значит, прежние были сильно изношены — это может свидетельствовать о большом пробеге.
— Чехлы на сиденьях. Часто скрывают повреждения обивки или другие дефекты.
— Состояние потолка. Особенно важно, если он светлого цвета. Грязь и царапины могут говорить о том, что авто использовалось в такси, каршеринге или сдавалось в аренду.
— Царапины на порогах. Левый задний порог с явными повреждениями — частый признак такси.
Осмотрев эти детали, можно понять, насколько честен продавец и соответствует ли состояние автомобиля его описанию. Будьте внимательны, чтобы не нарваться на машину с тёмным прошлым.
Идентификационный номер транспортного средства — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска.
Как предотвратить появление одуванчиков на участке без химии? Дачники нашли простой, но эффективный способ. Нужно лишь использовать один неожиданный продукт.