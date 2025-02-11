Сужение дороги с обеих сторон: как не стать частью аварийной статистики

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Сужение дороги — частая ситуация, особенно на трассах и после перекрестков. Она может быть как односторонней, так и двусторонней, и даже опытные водители иногда теряются, кто должен уступить дорогу.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём автомобиля

Разновидности сужения

Существует три основных типа сужений, каждый из которых обозначен своим знаком:

1.20.1 — сужение дороги с обеих сторон.

1.20.2 — сужение дороги справа.

1.20.3 — сужение дороги слева.

Знаки устанавливаются за 150-300 метров на загородных дорогах и за 50-100 метров в населенных пунктах. Ошибиться в их интерпретации невозможно, но вот с правилами на этих участках не всё так просто.

Правила при сужении с одной стороны

Когда сужение происходит только с одной стороны, приоритет имеет тот водитель, который не меняет траекторию движения. То есть, если сужение справа или слева, уступить дорогу должен тот, кто пытается перестроиться в центральную полосу.

Правила при сужении с обеих сторон

Если дорога сужается с обеих сторон, то водители, двигающиеся по "уходящим" полосам, должны уступить тем, кто движется по основной траектории. В случае, если два водителя одновременно начинают перестроение (слева и справа), они должны руководствоваться пунктом 8.4 ПДД.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

