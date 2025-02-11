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Манера вождения, которую не спрячешь: как ГИБДД видит пьяных за рулём

2:08
Авто

Задумывались ли вы, как инспекторы ГИБДД выявляют нетрезвых водителей в плотном городском потоке? Оказывается, существует ряд характерных признаков, по которым можно определить состояние опьянения, не прибегая к непосредственной проверке.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Основные признаки нетрезвого вождения

Низкая скорость и частые перестроения

Автомобили, движущиеся медленно и постоянно меняющие полосы, привлекают внимание инспекторов. Такое поведение может свидетельствовать о том, что водитель не уверен в своих действиях и пытается компенсировать замедленную реакцию.

Отсутствие ближнего света фар в тёмное время суток

Нетрезвые водители часто забывают включать фары, особенно если автомобиль не оснащён автоматической системой освещения. В условиях городского освещения это может остаться незамеченным самим водителем, но бросается в глаза инспекторам.

Непредсказуемое поведение на перекрёстках

Замедленная реакция на сигналы светофора, резкое торможение или, наоборот, проезд на запрещающий сигнал могут указывать на состояние опьянения.

Открытые окна в холодную погоду

В попытке проветрить салон и избавиться от запаха алкоголя, водители открывают окна даже при низких температурах. Это также помогает им взбодриться за счёт холодного воздуха.

Резкие изменения скорости и манёвры

Частые ускорения, торможения, агрессивные перестроения или попытки скрыться за крупными транспортными средствами могут быть признаком того, что водитель пытается избежать внимания инспекторов.

Поведение при остановке

При остановке автомобиля инспектор обращает внимание на поведение водителя. Нервозность, избегание зрительного контакта, затруднения при ответах на простые вопросы — всё это может служить основанием для более тщательной проверки.

Понимание этих признаков поможет не только инспекторам, но и другим участникам дорожного движения быть более внимательными и осторожными на дорогах.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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