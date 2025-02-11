Если у друга такая тачка, у него точно два таланта: водить и ремонтировать

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2:21
Авто

Задумывались ли вы, какие автомобили чаще всего попадают в аварии на российских дорогах? Недавнее исследование "Страхового дома ВСК" проливает свет на эту тему.

Solaris
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Solaris

География аварийности

В 2023 году лидером по числу ДТП стала Москва. За ней следуют Башкортостан, Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. Наименее аварийными регионами оказались Санкт-Петербург, Волгоградская и Омская области.

Топ-3 самых аварийных автомобилей

Лада Гранта

Этот отечественный автомобиль возглавляет рейтинг с долей 4% от всех ДТП. Лада Гранта известна своей экономичностью и простотой в использовании. Стильный дизайн и современные линии придают ей привлекательный вид. Экономичный двигатель позволяет совершать длительные поездки с минимальными затратами на топливо. Просторный и комфортный салон обеспечивает удобство для водителя и пассажиров. Крепкая конструкция кузова и ходовой системы гарантируют отличную устойчивость на дороге.

Hyundai Solaris

С результатом 3% от общего количества ДТП, Hyundai Solaris занимает вторую строчку. Этот компактный и стильный автомобиль создан с учетом новейших тенденций автомобильной индустрии. Гладкие линии и изящные формы делают его привлекательным для покупателей. Просторный салон с удобными сиденьями обеспечивает комфорт для всех пассажиров. Экономичный двигатель обеспечивает отличную мощность при невысоком расходе топлива.

Лада Приора

С долей 2% от всех ДТП, Лада Приора занимает третье место. Этот автомобиль известен своей мощностью и экономичностью. Четырехцилиндровый двигатель позволяет разогнаться до высоких скоростей, экономя при этом топливо. Превосходная управляемость делает его надежным спутником на дороге. Лада Приора признана одной из самых популярных моделей в России благодаря невысоким затратам на обслуживание и ремонт.

Понимание статистики аварийности может помочь водителям сделать осознанный выбор при покупке автомобиля и повысить безопасность на дорогах.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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