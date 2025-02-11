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Получили письмо счастья, хотя не нарушали? Камеры фиксируют штрафы незаконно

Авто

Камеры ГИБДД, установленные на дорогах, предназначены для фиксации нарушений правил дорожного движения. Однако, как выяснилось, многие из них работают с нарушениями законодательства. Проблема заключается в том, что современные системы фиксации скорости определяют не мгновенную, а среднюю скорость автомобиля на определённом участке дороги.

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

Ранее использовавшиеся радарные комплексы, такие как "Стрелка" первого поколения, измеряли скорость транспортных средств с помощью эффекта Доплера, что позволяло точно определить мгновенную скорость автомобиля. Современные же системы анализируют видеоизображение, вычисляя время, за которое автомобиль перемещается от одной границы кадра до другой, что фактически является измерением средней скорости на участке в 50-60 метров.

В 2019 году Верховный суд Российской Федерации постановил, что в решении по административному правонарушению должны быть указаны точные дата и место его совершения. Указание на участок дороги без конкретизации не считается допустимым. Таким образом, использование данных о средней скорости для вынесения штрафов противоречит этому постановлению.

Несмотря на это, многие камеры ГИБДД продолжают использовать метод измерения средней скорости, что приводит к незаконному наложению штрафов на водителей. Автомобилисты должны быть осведомлены о своих правах и при получении подобных штрафов обжаловать их, ссылаясь на решение Верховного суда.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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