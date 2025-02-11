Этот самосвал больше, чем ваша квартира — и одна его шина стоит дороже машины

В мире существуют машины, размеры и мощь которых поражают воображение. Эти гиганты способны выполнять задачи, неподвластные обычной технике. Давайте познакомимся с некоторыми из самых впечатляющих представителей этой категории.
Этот карьерный самосвал от немецкой компании Liebherr является одним из крупнейших серийно выпускаемых автомобилей. Он способен перевозить до 363 тонн груза, при собственном весе в 252 тонны. Длина машины составляет 15,3 метра, а ширина — 9,5 метра. Чтобы попасть в кабину, водителю необходимо преодолеть 16 ступеней лестницы. Управление осуществляется через электронный дисплей, а топливный бак вмещает 730 литров, при расходе 174 литра в час.
Швейцарские инженеры совместно с компанией Komatsu Mining создали самый большой в мире электрический самосвал — E-Dumper. Он основан на модели Komatsu HD 6057, но вместо дизельного двигателя оснащен электромоторами, питаемыми от аккумулятора весом более 4,5 тонны и емкостью до 700 кВт/ч. За десять лет эксплуатации этот гигант способен перевезти около 300 тысяч тонн груза, не выбрасывая при этом вредных веществ в атмосферу.
Японская компания Komatsu представила модель 930E-4, предназначенную для горнодобывающей промышленности. Самосвал оснащен двумя двигателями мощностью по 700 лошадиных сил каждый и способен перевозить до 290 тонн груза. Инновационная система управления двигателем оптимизирует расход топлива и снижает выбросы. Кроме того, автоматическая система управления минимизирует человеческий фактор, повышая надежность и эффективность работы.
Американская компания Caterpillar разработала модель 797F — один из самых больших карьерных самосвалов в мире. Его грузоподъемность составляет 400 тонн, а вес без нагрузки — 623 тонны. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 4000 лошадиных сил и может развивать скорость до 67 км/ч.
Белорусский гигант BelAZ 75710 является самым большим самосвалом в мире. Его грузоподъемность достигает 450 тонн, а вес без груза — 360 тонн. Машина оснащена двумя дизельными двигателями мощностью по 2330 лошадиных сил каждый и может развивать скорость до 64 км/ч.
Эти впечатляющие машины демонстрируют возможности инженерной мысли и играют ключевую роль в развитии горнодобывающей и строительной отраслей по всему миру.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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