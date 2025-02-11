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Этот самосвал больше, чем ваша квартира — и одна его шина стоит дороже машины

3:18
Авто

В мире существуют машины, размеры и мощь которых поражают воображение. Эти гиганты способны выполнять задачи, неподвластные обычной технике. Давайте познакомимся с некоторыми из самых впечатляющих представителей этой категории.

Белаз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белаз

Liebherr T 282B

Этот карьерный самосвал от немецкой компании Liebherr является одним из крупнейших серийно выпускаемых автомобилей. Он способен перевозить до 363 тонн груза, при собственном весе в 252 тонны. Длина машины составляет 15,3 метра, а ширина — 9,5 метра. Чтобы попасть в кабину, водителю необходимо преодолеть 16 ступеней лестницы. Управление осуществляется через электронный дисплей, а топливный бак вмещает 730 литров, при расходе 174 литра в час.

E-Dumper

Швейцарские инженеры совместно с компанией Komatsu Mining создали самый большой в мире электрический самосвал — E-Dumper. Он основан на модели Komatsu HD 6057, но вместо дизельного двигателя оснащен электромоторами, питаемыми от аккумулятора весом более 4,5 тонны и емкостью до 700 кВт/ч. За десять лет эксплуатации этот гигант способен перевезти около 300 тысяч тонн груза, не выбрасывая при этом вредных веществ в атмосферу.

Komatsu 930E-4

Японская компания Komatsu представила модель 930E-4, предназначенную для горнодобывающей промышленности. Самосвал оснащен двумя двигателями мощностью по 700 лошадиных сил каждый и способен перевозить до 290 тонн груза. Инновационная система управления двигателем оптимизирует расход топлива и снижает выбросы. Кроме того, автоматическая система управления минимизирует человеческий фактор, повышая надежность и эффективность работы.

Caterpillar 797F

Американская компания Caterpillar разработала модель 797F — один из самых больших карьерных самосвалов в мире. Его грузоподъемность составляет 400 тонн, а вес без нагрузки — 623 тонны. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 4000 лошадиных сил и может развивать скорость до 67 км/ч.

BelAZ 75710

Белорусский гигант BelAZ 75710 является самым большим самосвалом в мире. Его грузоподъемность достигает 450 тонн, а вес без груза — 360 тонн. Машина оснащена двумя дизельными двигателями мощностью по 2330 лошадиных сил каждый и может развивать скорость до 64 км/ч.

Эти впечатляющие машины демонстрируют возможности инженерной мысли и играют ключевую роль в развитии горнодобывающей и строительной отраслей по всему миру.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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