Лишиться прав можно даже за пустяковый проступок: многие водители даже не догадываются об этом

Водительское удостоверение — не только подтверждение права на управление автомобилем, но и показатель ответственности на дороге. Однако некоторые нарушения могут привести к его лишению, даже если они кажутся незначительными. Рассмотрим основные из них.
Вождение под воздействием алкоголя или наркотических веществ строго запрещено. За первое нарушение грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность: штраф до 300 000 рублей или лишение свободы до 2 лет.
Если водитель отказывается пройти проверку на состояние опьянения, это приравнивается к признанию вины. Наказание аналогично предыдущему пункту: лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 000 рублей.
Доверив свой автомобиль человеку в состоянии опьянения, владелец рискует лишиться прав на тот же срок и получить аналогичный штраф.
За превышение скорости на 60-80 км/ч предусмотрено лишение прав на 4-6 месяцев или штраф 2 000-2 500 рублей. При превышении более чем на 80 км/ч — лишение на 6 месяцев или штраф 5 000 рублей.
Нарушение, связанное с выездом на встречную полосу, карается лишением прав на 4-6 месяцев. Повторное нарушение — лишение на год.
За повторный проезд на красный свет водитель может быть лишен прав на срок до 6 месяцев.
Игнорирование законных требований инспектора, например, об остановке, может привести к лишению прав на срок до 1 года.
Несоблюдение установленных норм при перевозке таких грузов грозит лишением прав на 4-6 месяцев.
Чтобы избежать подобных последствий, важно соблюдать правила дорожного движения и быть ответственным участником дорожного движения.
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
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