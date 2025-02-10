Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибы можно выращивать в саду! Вот как это сделать
Дом под колпаком: дверные звонки с камерами следят за вашей жизнью
К чему снятся кошки: знаки, которые нельзя игнорировать
Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам
Дыхнул — и остался без прав: как не попасть в неприятную ситуацию из-за перегара
Гречка по-купечески с идеальной текстурой — секрет в правильном тушении
Не сдаётся до последнего — сознание продолжает работать после остановки сердца
Термальные ванны Брна — отдых, который превзошёл все ожидания
Спа-уход для невесты: процедуры, которые подарят коже сияние в день свадьбы

Лишиться прав можно даже за пустяковый проступок: многие водители даже не догадываются об этом

2:39
Авто

Водительское удостоверение — не только подтверждение права на управление автомобилем, но и показатель ответственности на дороге. Однако некоторые нарушения могут привести к его лишению, даже если они кажутся незначительными. Рассмотрим основные из них.

пешеходы
Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
пешеходы

1. Управление в состоянии опьянения

Вождение под воздействием алкоголя или наркотических веществ строго запрещено. За первое нарушение грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность: штраф до 300 000 рублей или лишение свободы до 2 лет.

2. Отказ от медицинского освидетельствования

Если водитель отказывается пройти проверку на состояние опьянения, это приравнивается к признанию вины. Наказание аналогично предыдущему пункту: лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 000 рублей.

3. Передача управления нетрезвому лицу

Доверив свой автомобиль человеку в состоянии опьянения, владелец рискует лишиться прав на тот же срок и получить аналогичный штраф.

4. Превышение скорости более чем на 60 км/ч

За превышение скорости на 60-80 км/ч предусмотрено лишение прав на 4-6 месяцев или штраф 2 000-2 500 рублей. При превышении более чем на 80 км/ч — лишение на 6 месяцев или штраф 5 000 рублей.

5. Выезд на встречную полосу

Нарушение, связанное с выездом на встречную полосу, карается лишением прав на 4-6 месяцев. Повторное нарушение — лишение на год.

6. Проезд на запрещающий сигнал светофора

За повторный проезд на красный свет водитель может быть лишен прав на срок до 6 месяцев.

7. Невыполнение требований сотрудника ГИБДД

Игнорирование законных требований инспектора, например, об остановке, может привести к лишению прав на срок до 1 года.

8. Нарушение правил перевозки крупногабаритных или опасных грузов

Несоблюдение установленных норм при перевозке таких грузов грозит лишением прав на 4-6 месяцев.

Чтобы избежать подобных последствий, важно соблюдать правила дорожного движения и быть ответственным участником дорожного движения.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых Аудио 
Популярное
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка всходит медленно? Дачники нашли способ, который позволяет увидеть первые ростки всего через 3 часа! Рассказываем, как правильно подготовить семена.

Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Дом под колпаком: дверные звонки с камерами следят за вашей жизнью
К чему снятся кошки: знаки, которые нельзя игнорировать
Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам
Дыхнул — и остался без прав: как не попасть в неприятную ситуацию из-за перегара
Гречка по-купечески с идеальной текстурой — секрет в правильном тушении
В США оценили потенциал сил ЕС для эскалации конфликта на Украине
Не сдаётся до последнего — сознание продолжает работать после остановки сердца
Термальные ванны Брна — отдых, который превзошёл все ожидания
Спа-уход для невесты: процедуры, которые подарят коже сияние в день свадьбы
Лиза Арзамасова показала полугодовалую дочку Лию от Ильи Авербуха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.