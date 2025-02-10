Лишиться прав можно даже за пустяковый проступок: многие водители даже не догадываются об этом

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Водительское удостоверение — не только подтверждение права на управление автомобилем, но и показатель ответственности на дороге. Однако некоторые нарушения могут привести к его лишению, даже если они кажутся незначительными. Рассмотрим основные из них.

Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ пешеходы

1. Управление в состоянии опьянения

Вождение под воздействием алкоголя или наркотических веществ строго запрещено. За первое нарушение грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность: штраф до 300 000 рублей или лишение свободы до 2 лет.

2. Отказ от медицинского освидетельствования

Если водитель отказывается пройти проверку на состояние опьянения, это приравнивается к признанию вины. Наказание аналогично предыдущему пункту: лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 000 рублей.

3. Передача управления нетрезвому лицу

Доверив свой автомобиль человеку в состоянии опьянения, владелец рискует лишиться прав на тот же срок и получить аналогичный штраф.

4. Превышение скорости более чем на 60 км/ч

За превышение скорости на 60-80 км/ч предусмотрено лишение прав на 4-6 месяцев или штраф 2 000-2 500 рублей. При превышении более чем на 80 км/ч — лишение на 6 месяцев или штраф 5 000 рублей.

5. Выезд на встречную полосу

Нарушение, связанное с выездом на встречную полосу, карается лишением прав на 4-6 месяцев. Повторное нарушение — лишение на год.

6. Проезд на запрещающий сигнал светофора

За повторный проезд на красный свет водитель может быть лишен прав на срок до 6 месяцев.

7. Невыполнение требований сотрудника ГИБДД

Игнорирование законных требований инспектора, например, об остановке, может привести к лишению прав на срок до 1 года.

8. Нарушение правил перевозки крупногабаритных или опасных грузов

Несоблюдение установленных норм при перевозке таких грузов грозит лишением прав на 4-6 месяцев.

Чтобы избежать подобных последствий, важно соблюдать правила дорожного движения и быть ответственным участником дорожного движения.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

