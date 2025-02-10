Досмотр авто: обязан ли водитель копаться в багажнике или это дело инспектора

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Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда инспектор ДПС просит открыть багажник для проверки. Однако не все знают, кто именно должен доставать вещи из багажного отделения при досмотре автомобиля. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы прояснить этот вопрос.

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Осмотр и досмотр: в чем разница

На первый взгляд, термины "осмотр" и "досмотр" кажутся схожими, но с юридической точки зрения они существенно различаются. Осмотр подразумевает визуальную оценку салона или груза без физического вмешательства. Досмотр же представляет собой более тщательную проверку, требующую соблюдения определенных процедур.

Кто должен вынимать вещи из багажника

Согласно статье 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), досмотр транспортного средства проводится в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи при участии владельца автомобиля. В случае необходимости немедленного досмотра и отсутствия владельца, процедура может быть проведена без его присутствия, но с обязательной фиксацией на видео.

Важно отметить, что водитель не обязан самостоятельно вынимать вещи из багажника. Эта обязанность возлагается на инспектора, проводящего досмотр. Однако рекомендуется внимательно следить за действиями сотрудника ДПС, чтобы избежать возможных недоразумений.

Рекомендации для водителей

Сохраняйте спокойствие и вежливость. При общении с инспектором ДПС важно быть корректным и уважительным.

Знайте свои права. Осведомленность о различиях между осмотром и досмотром поможет избежать неправомерных действий со стороны сотрудников полиции.

Контролируйте процесс досмотра. Если инспектор начинает досмотр, следите за его действиями и фиксируйте их при необходимости.

Таким образом, при досмотре автомобиля водитель не обязан самостоятельно доставать вещи из багажника — это задача инспектора ДПС. Однако бдительность и знание своих прав помогут избежать неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

