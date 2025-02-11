Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США проявляют интерес к ресурсам Украины: визит Бессента
Привычки, которые укорачивают жизнь вашей собаки: как не навредить питомцу
Кот, который предсказал 50 смертей: совпадение или сверхспособность
Холодильник исправен, но плохо охлаждает? Две неожиданные причины проблемы
Как вырастить гиацинты к 8 марта: подготавливаем цветы к празднику с любовью
Мексика не присоединится к санкциям против России
Бизнес и промышленность Украины столкнутся с новыми перебоями электроснабжения
Никогда не сливайте это в раковину: советы, которые сэкономят вам деньги
-10 кг на весах вас удивят! Не переедать помогут эти хитрости

Volvo EX60 2026: новый шаг компании в мире электромобилей

1:08
Авто

В сети появились первые рендеры Volvo EX60 2026 — нового электрокроссовера, который станет конкурентом BMW iX3. Официальный дебют запланирован на 2025 год, но уже сейчас известно, что EX60 построен на новой платформе SPA3, разработанной Volvo без участия Geely.

Volvo XC40
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volvo XC40

Что известно о Volvo EX60?:

  • Полностью электрическая архитектура — модель изначально создавалась без привязки к ДВС.
  • Платформа SPA3 — разработана Volvo для премиальных электромобилей будущего.
  • Конкуренция с BMW iX3 - EX60 займёт место среди среднеразмерных электрических SUV.

Когда ждать премьеру

Полноценная презентация Volvo EX60 состоится в 2025 году, а старт продаж намечен на 2026-й. Новинка станет ключевой моделью в линейке электромобилей Volvo, сочетая скандинавский стиль, передовые технологии и легендарный уровень безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Volvo — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ Аудио 
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Туризм
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан Аудио 
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан
История любви: золушка Помпадур и король
Бывший завод BMW в Калининграде начнёт выпуск китайских авто
Отмываем духовку без химии и долгого скребка – простой и быстрый метод
Экономия или бремя? Почему США могут отказаться от чеканки одноцентовиков
Моча как индикатор сахарного диабета: простой способ проверить себя
Выбрасывать банановую кожуру? После этого вы передумаете
Мозоли больше не проблема: простые способы защитить руки при тренировках
Экономия на ЖКУ: как платить на 40% меньше?
Как посадить горох, чтобы он вырос крупным и вкусным — простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.