Volvo EX60 2026: новый шаг компании в мире электромобилей

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В сети появились первые рендеры Volvo EX60 2026 — нового электрокроссовера, который станет конкурентом BMW iX3. Официальный дебют запланирован на 2025 год, но уже сейчас известно, что EX60 построен на новой платформе SPA3, разработанной Volvo без участия Geely.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo XC40

Что известно о Volvo EX60?:

Полностью электрическая архитектура — модель изначально создавалась без привязки к ДВС.

Платформа SPA3 — разработана Volvo для премиальных электромобилей будущего.

для премиальных электромобилей будущего. Конкуренция с BMW iX3 - EX60 займёт место среди среднеразмерных электрических SUV.

Когда ждать премьеру

Полноценная презентация Volvo EX60 состоится в 2025 году, а старт продаж намечен на 2026-й. Новинка станет ключевой моделью в линейке электромобилей Volvo, сочетая скандинавский стиль, передовые технологии и легендарный уровень безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Volvo — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.