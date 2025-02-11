Volvo EX60 2026: новый шаг компании в мире электромобилей

В сети появились первые рендеры Volvo EX60 2026 — нового электрокроссовера, который станет конкурентом BMW iX3. Официальный дебют запланирован на 2025 год, но уже сейчас известно, что EX60 построен на новой платформе SPA3, разработанной Volvo без участия Geely.
Что известно о Volvo EX60?:
Полноценная презентация Volvo EX60 состоится в 2025 году, а старт продаж намечен на 2026-й. Новинка станет ключевой моделью в линейке электромобилей Volvo, сочетая скандинавский стиль, передовые технологии и легендарный уровень безопасности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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