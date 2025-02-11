Бывший завод BMW в Калининграде начнёт выпуск китайских авто

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Калининградский завод "Автотор" готовится запустить сборку Changan на производственной линии, ранее использовавшейся для BMW.

Что известно о новом производстве?:

Мощность завода — до 50 000 автомобилей в год, простаивающих с 2022 года.

Переговоры с Changan находятся на финальной стадии, запуск ожидается уже в 2024 году.

находятся на финальной стадии, запуск ожидается уже в 2024 году. Какие модели будут собирать — пока не объявлено, но ожидается производство популярных кроссоверов бренда.

Что это значит для рынка?:

Локальная сборка позволит снизить цены на Changan за счёт экономии на логистике и доступа к госпрограммам.

за счёт экономии на логистике и доступа к госпрограммам. "Автотор" получит загрузку мощностей, сохранив рабочие места после ухода западных брендов.

получит загрузку мощностей, сохранив рабочие места после ухода западных брендов. Changan укрепит позиции в России, продолжая наращивать своё присутствие среди китайских марок.

Если проект успешно стартует, Changan сможет расширить локальную линейку, а "Автотор" - закрепиться как ключевой производитель китайских авто в России.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

