Бывший завод BMW в Калининграде начнёт выпуск китайских авто

Калининградский завод "Автотор" готовится запустить сборку Changan на производственной линии, ранее использовавшейся для BMW.
Что известно о новом производстве?:
Что это значит для рынка?:
Если проект успешно стартует, Changan сможет расширить локальную линейку, а "Автотор" - закрепиться как ключевой производитель китайских авто в России.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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