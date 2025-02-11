Nissan ищет нового партнёра после провала сделки с Honda

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

После неудачного слияния с Honda, Nissan активно ищет нового стратегического партнёра. Одним из главных кандидатов называют Foxconn - крупнейшего тайваньского производителя электроники, известного сотрудничеством с Apple.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan e-Power

Почему Nissan интересен Foxconn?:

Выход на рынок электромобилей — инвестиции в автопроизводство помогут Foxconn быстрее освоить сегмент EV.

быстрее освоить сегмент EV. Доступ к заводам Nissan - упростит разработку и выпуск новых моделей.

- упростит разработку и выпуск новых моделей. Объединение технологий — сотрудничество позволит внедрять передовые решения для автопилота и бортовой электроники.

Какие ещё партнёры рассматриваются

Nissan также ведёт переговоры с американскими компаниями, однако пока не раскрывает конкретные имена.

Что дальше

Выбор нового партнёра определит будущее Nissan на ближайшие годы, особенно в сфере электромобилей и технологий. Если соглашение с Foxconn состоится, это может привести к новым совместным проектам и усилению позиций Nissan в производстве EV.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Nissan Motor Co — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.



Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.



Foxconn — торговое наименование тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

