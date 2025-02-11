Nissan ищет нового партнёра после провала сделки с Honda

После неудачного слияния с Honda, Nissan активно ищет нового стратегического партнёра. Одним из главных кандидатов называют Foxconn - крупнейшего тайваньского производителя электроники, известного сотрудничеством с Apple.
Почему Nissan интересен Foxconn?:
Nissan также ведёт переговоры с американскими компаниями, однако пока не раскрывает конкретные имена.
Выбор нового партнёра определит будущее Nissan на ближайшие годы, особенно в сфере электромобилей и технологий. Если соглашение с Foxconn состоится, это может привести к новым совместным проектам и усилению позиций Nissan в производстве EV.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Nissan Motor Co — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.
Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.
Foxconn — торговое наименование тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
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