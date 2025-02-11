Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Судьи пытаются мешать расследованию коррупции в США. Трамп сделал заявление
Мир потратил на энергопереход 10 трлн долларов без особого эффекта
Территория за территорию: Зеленский предложил РФ решение конфликта
Лимонное дерево у вас дома: секреты посадки и ухода
Мёд в питании: помогает ли он сбрасывать вес или мешает стройности?
Эксперты назвали направления отдыха летом за 200 тысяч рублей на семью
Секреты успешной покупки квартиры: важные моменты, которые стоит учесть заранее
Суд признал право на пенсию детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца
Купить машину через маркетплейс реально. А ещё можно круто сэкономить

Nissan ищет нового партнёра после провала сделки с Honda

1:05
Авто

После неудачного слияния с Honda, Nissan активно ищет нового стратегического партнёра. Одним из главных кандидатов называют Foxconn - крупнейшего тайваньского производителя электроники, известного сотрудничеством с Apple.

Nissan e-Power
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan e-Power

Почему Nissan интересен Foxconn?:

  • Выход на рынок электромобилей — инвестиции в автопроизводство помогут Foxconn быстрее освоить сегмент EV.
  • Доступ к заводам Nissan - упростит разработку и выпуск новых моделей.
  • Объединение технологий — сотрудничество позволит внедрять передовые решения для автопилота и бортовой электроники.

Какие ещё партнёры рассматриваются

Nissan также ведёт переговоры с американскими компаниями, однако пока не раскрывает конкретные имена.

Что дальше

Выбор нового партнёра определит будущее Nissan на ближайшие годы, особенно в сфере электромобилей и технологий. Если соглашение с Foxconn состоится, это может привести к новым совместным проектам и усилению позиций Nissan в производстве EV.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Nissan Motor Co — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Foxconn — торговое наименование тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем
Авто
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса Дмитрий Плотников Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Мёд в питании: помогает ли он сбрасывать вес или мешает стройности?
Эксперты назвали направления отдыха летом за 200 тысяч рублей на семью
Секреты успешной покупки квартиры: важные моменты, которые стоит учесть заранее
Суд признал право на пенсию детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца
Купить машину через маркетплейс реально. А ещё можно круто сэкономить
SMS от тайного поклонника может стоить вам всех денег: новая схема развода россиян
Земля замедляет вращение: что происходит с планетой и к чему это приведёт
Маринуем курицу в этом соусе — и салат превращается в гастрономическое путешествие в Индию
Пить антибиотики без назначения врача — всё равно что тушить пожар бензином: почему это так опасно
Турецкий актёр рассмешил зрителей, повторив знаменитую сцену из советского кинофильма: пасть порву, моргала выколю!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.