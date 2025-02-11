BMW X5 2027 застрял в снегу во время тестовых испытаний

Во время тестов прототип BMW X5 2027, построенный на платформе Neue Klasse, оказался в курьёзной ситуации — автомобиль съехал с трека и застрял в снегу. Этот случай подтверждает, что инженерам ещё предстоит доработать платформу, особенно с учётом сложных зимних условий.
Что известно о новом X5?:
Премьера нового BMW X5 2027 ожидается в 2026 году, а старт продаж намечен на 2027 год. BMW продолжает совершенствовать платформу Neue Klasse, чтобы сделать X5 ещё более технологичным и адаптированным к разным условиям эксплуатации.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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