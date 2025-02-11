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BMW X5 2027 застрял в снегу во время тестовых испытаний

1:07
Авто

Во время тестов прототип BMW X5 2027, построенный на платформе Neue Klasse, оказался в курьёзной ситуации — автомобиль съехал с трека и застрял в снегу. Этот случай подтверждает, что инженерам ещё предстоит доработать платформу, особенно с учётом сложных зимних условий.

BMW X5
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X5

Что известно о новом X5?:

  • Дизайн - обновлённый стиль в духе Neue Klasse, улучшенная аэродинамика и новые световые элементы.
  • Версии - модель будет представлена с ДВС, электрической и водородной модификациями.
  • Передовые технологии - новая мультимедиа, интеллектуальные ассистенты и система рекуперации энергии.

Когда ждать дебют

Премьера нового BMW X5 2027 ожидается в 2026 году, а старт продаж намечен на 2027 год. BMW продолжает совершенствовать платформу Neue Klasse, чтобы сделать X5 ещё более технологичным и адаптированным к разным условиям эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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