BMW X5 2027 застрял в снегу во время тестовых испытаний

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Во время тестов прототип BMW X5 2027, построенный на платформе Neue Klasse, оказался в курьёзной ситуации — автомобиль съехал с трека и застрял в снегу. Этот случай подтверждает, что инженерам ещё предстоит доработать платформу, особенно с учётом сложных зимних условий.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X5

Что известно о новом X5?:

Дизайн - обновлённый стиль в духе Neue Klasse, улучшенная аэродинамика и новые световые элементы.

- обновлённый стиль в духе Neue Klasse, улучшенная аэродинамика и новые световые элементы. Версии - модель будет представлена с ДВС, электрической и водородной модификациями.

- модель будет представлена с ДВС, электрической и водородной модификациями. Передовые технологии - новая мультимедиа, интеллектуальные ассистенты и система рекуперации энергии.

Когда ждать дебют

Премьера нового BMW X5 2027 ожидается в 2026 году, а старт продаж намечен на 2027 год. BMW продолжает совершенствовать платформу Neue Klasse, чтобы сделать X5 ещё более технологичным и адаптированным к разным условиям эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

