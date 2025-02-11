АвтоВАЗ добавил подогрев задних сидений в Lada Vesta, но не стал афишировать

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АвтоВАЗ quietly начал выпуск Lada Vesta с подогревом задних сидений, но официальных объявлений по этому поводу не сделал. Новая опция появилась в комплектациях Enjoy и Techno, добавляя комфорта пассажирам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Lada Vesta

Что изменилось в салоне?:

Подогрев заднего ряда — дополнительное удобство в холодное время года.

USB-разъём для задних пассажиров — больше возможностей для зарядки гаджетов в дороге.

Почему АвтоВАЗ не сообщил об этом официально

Возможные причины:

Постепенный ввод обновлённой комплектации без громких анонсов.

Незначительные изменения, не требующие отдельной презентации.

Ожидание выхода новой версии Vesta, где улучшенные опции получат официальное подтверждение.

Дополнение в виде подогрева задних сидений делает Lada Vesta ещё более привлекательной, особенно с учётом климатических условий России.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

