АвтоВАЗ добавил подогрев задних сидений в Lada Vesta, но не стал афишировать

АвтоВАЗ quietly начал выпуск Lada Vesta с подогревом задних сидений, но официальных объявлений по этому поводу не сделал. Новая опция появилась в комплектациях Enjoy и Techno, добавляя комфорта пассажирам.
Что изменилось в салоне?:
Возможные причины:
Дополнение в виде подогрева задних сидений делает Lada Vesta ещё более привлекательной, особенно с учётом климатических условий России.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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