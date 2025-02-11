Новый Porsche Cayenne Coupe EV 2026 тестируют на дорогах

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Прототип Porsche Cayenne Coupe EV был замечен во время тестов, подтверждая, что новое поколение модели станет полностью электрическим. При этом бензиновый Cayenne останется в линейке и получит рестайлинг.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche Cayenne

Что известно о новом Cayenne Coupe EV?:

Полностью электрическая платформа — никаких традиционных ДВС.

Аккумулятор более 100 кВт·ч, запас хода 750+ км.

Передовые технологии — новая зарядная архитектура и интеллектуальные системы управления.

Что будет с бензиновыми версиями?:

Актуальный Cayenne с ДВС останется в продаже и получит обновление.

с ДВС останется в продаже и получит обновление. Гибридные версии продолжат выпускаться, предлагая плавный переход перед полной электрификацией.

Когда ждать премьеру

Электрический Cayenne Coupe EV дебютирует в 2026 году, став очередным шагом Porsche на пути к полной электрификации модельного ряда. Благодаря большому запасу хода и передовым технологиям, новый Cayenne EV может стать одним из самых мощных и дальнобойных электрокроссоверов на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.

