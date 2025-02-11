Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это явление может быть сигналом опасного заболевания глаз
Растения, которым не место на подоконнике — список опасных ошибок
Перестала делать эти ошибки – и жареная картошка стала как в детстве
Работодатели хотели больше переработок — власти сказали "нет"
Свои любимые грибочки теперь сможете купить тут: в России нашли аналог закрывшегося "Светофора"
Владимир Путин озвучил новые задачи для Донбасса — что изменится после Дзержинска
Уникальная диета Веры Тот: вкусно и полезно, а результат — 20 кг минус
Воробьёв выдвинул требования для будущей невесты: не хватает отчаянного веселья в жизни
Мошки на кухне? Причина может быть в этой распространённой ошибке

Новый Porsche Cayenne Coupe EV 2026 тестируют на дорогах

1:11
Авто

Прототип Porsche Cayenne Coupe EV был замечен во время тестов, подтверждая, что новое поколение модели станет полностью электрическим. При этом бензиновый Cayenne останется в линейке и получит рестайлинг.

Porsche Cayenne
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche Cayenne

Что известно о новом Cayenne Coupe EV?:

  • Полностью электрическая платформа — никаких традиционных ДВС.
  • Аккумулятор более 100 кВт·ч, запас хода 750+ км.
  • Передовые технологии — новая зарядная архитектура и интеллектуальные системы управления.

Что будет с бензиновыми версиями?:

  • Актуальный Cayenne с ДВС останется в продаже и получит обновление.
  • Гибридные версии продолжат выпускаться, предлагая плавный переход перед полной электрификацией.

Когда ждать премьеру

Электрический Cayenne Coupe EV дебютирует в 2026 году, став очередным шагом Porsche на пути к полной электрификации модельного ряда. Благодаря большому запасу хода и передовым технологиям, новый Cayenne EV может стать одним из самых мощных и дальнобойных электрокроссоверов на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Шоу-бизнес
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Последние материалы
Тайский гороскоп с 11 по 20 февраля для всех знаков восточного зодиака
Тля на яблоне больше не появится — проверенный садовый лайфхак
Где взять витамин D зимой: эти продукты помогут восполнить нехватку
Потеря мощности и долгий прогрев: когда система охлаждения начинает вредить
На Роза Хутор зацвели цикламены
Какой сыр безопасен для собаки, а какой вызовет отравление
Эксперт удивил прогнозом: что будет с ключевой ставкой и курсом рубля в феврале
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине: думаю, что-то будет
Машина мешает? Теперь можно анонимно сообщить об этом владельцу
Голодная Луна: секреты успеха для всех знаков зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.