Новый Porsche Cayenne Coupe EV 2026 тестируют на дорогах

Прототип Porsche Cayenne Coupe EV был замечен во время тестов, подтверждая, что новое поколение модели станет полностью электрическим. При этом бензиновый Cayenne останется в линейке и получит рестайлинг.
Что известно о новом Cayenne Coupe EV?:
Что будет с бензиновыми версиями?:
Электрический Cayenne Coupe EV дебютирует в 2026 году, став очередным шагом Porsche на пути к полной электрификации модельного ряда. Благодаря большому запасу хода и передовым технологиям, новый Cayenne EV может стать одним из самых мощных и дальнобойных электрокроссоверов на рынке.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.