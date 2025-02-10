Эти культовые автомобили исчезнут к 2026 году

Автопроизводители продолжают пересматривать модельные ряды, и к 2026 году с конвейеров исчезнут несколько культовых автомобилей. Причины очевидны: электрификация, снижение спроса на отдельные сегменты и ориентация на кроссоверы.
Какие модели уйдут?:
Почему эти модели исчезают?:
К 2026 году рынок станет ещё более электрифицированным, а привычные модели уступят место новым SUV и электрокарам. Любителям бензиновых автомобилей остаётся либо покупать последние экземпляры, либо ждать новые EV-версии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.
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