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Эти культовые автомобили исчезнут к 2026 году

1:38
Авто

Автопроизводители продолжают пересматривать модельные ряды, и к 2026 году с конвейеров исчезнут несколько культовых автомобилей. Причины очевидны: электрификация, снижение спроса на отдельные сегменты и ориентация на кроссоверы.

Porsche Macan
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche Macan

Какие модели уйдут?:

  • Porsche 718 - модели Boxster и Cayman уступят место электрическому преемнику.
  • Porsche Macan - бензиновая версия уйдёт с рынка, освободив дорогу Macan EV.
  • BMW 8 Series - низкий спрос делает дальнейшее производство нерентабельным.
  • Lexus RC - спорткупе не выдержало конкуренции и не вписывается в стратегию бренда.
  • Mercedes GLC Coupe - купеобразный SUV теряет популярность, уступая классическим версиям GLC.
  • Infiniti QX50 - бренд продолжает сокращение модельного ряда из-за низких продаж.

Почему эти модели исчезают?:

  • Рост электромобилей - компании отказываются от традиционных ДВС в пользу новых технологий.
  • Популярность кроссоверов - покупатели всё чаще выбирают SUV вместо купе и седанов.
  • Оптимизация затрат - производители сосредотачиваются на прибыльных сегментах.

Что дальше

К 2026 году рынок станет ещё более электрифицированным, а привычные модели уступят место новым SUV и электрокарам. Любителям бензиновых автомобилей остаётся либо покупать последние экземпляры, либо ждать новые EV-версии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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