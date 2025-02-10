Эти культовые автомобили исчезнут к 2026 году

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Автопроизводители продолжают пересматривать модельные ряды, и к 2026 году с конвейеров исчезнут несколько культовых автомобилей. Причины очевидны: электрификация, снижение спроса на отдельные сегменты и ориентация на кроссоверы.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche Macan

Какие модели уйдут?:

Porsche 718 - модели Boxster и Cayman уступят место электрическому преемнику.

- модели Boxster и Cayman уступят место электрическому преемнику. Porsche Macan - бензиновая версия уйдёт с рынка, освободив дорогу Macan EV.

- бензиновая версия уйдёт с рынка, освободив дорогу BMW 8 Series - низкий спрос делает дальнейшее производство нерентабельным.

- низкий спрос делает дальнейшее производство нерентабельным. Lexus RC - спорткупе не выдержало конкуренции и не вписывается в стратегию бренда.

- спорткупе не выдержало конкуренции и не вписывается в стратегию бренда. Mercedes GLC Coupe - купеобразный SUV теряет популярность, уступая классическим версиям GLC.

- купеобразный SUV теряет популярность, уступая классическим версиям GLC. Infiniti QX50 - бренд продолжает сокращение модельного ряда из-за низких продаж.

Почему эти модели исчезают?:

Рост электромобилей - компании отказываются от традиционных ДВС в пользу новых технологий.

- компании отказываются от традиционных ДВС в пользу новых технологий. Популярность кроссоверов - покупатели всё чаще выбирают SUV вместо купе и седанов.

- покупатели всё чаще выбирают SUV вместо купе и седанов. Оптимизация затрат - производители сосредотачиваются на прибыльных сегментах.

Что дальше

К 2026 году рынок станет ещё более электрифицированным, а привычные модели уступят место новым SUV и электрокарам. Любителям бензиновых автомобилей остаётся либо покупать последние экземпляры, либо ждать новые EV-версии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.

