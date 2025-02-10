Mercedes-Benz снимает A-Class с производства: спрос рухнул

Mercedes-Benz официально завершил производство седана A-Class. Причиной стал постепенный спад спроса, который не смогли исправить даже скидки в 18%. Теперь дилеры распродают остатки, после чего модель окончательно исчезнет с рынка.
Почему A-Class не выдержал конкуренции?:
Под угрозой может оказаться электрический Mercedes EQS, чьи продажи не оправдывают ожиданий. Однако перед возможным уходом он получит обновление, чтобы попытаться закрепиться на рынке. Mercedes-Benz продолжает оптимизировать модельный ряд, избавляясь от нерентабельных моделей и делая ставку на роскошные и востребованные сегменты.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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