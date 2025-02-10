Mercedes-Benz снимает A-Class с производства: спрос рухнул

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Mercedes-Benz официально завершил производство седана A-Class. Причиной стал постепенный спад спроса, который не смогли исправить даже скидки в 18%. Теперь дилеры распродают остатки, после чего модель окончательно исчезнет с рынка.

Фото: Own work by Nimda01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz Concept A

Почему A-Class не выдержал конкуренции?:

Популярность кроссоверов вытесняет компактные седаны.

Жёсткая конкуренция среди премиальных и массовых брендов.

Ставка Mercedes на более дорогие модели, приносящие большую прибыль.

Какие модели могут исчезнуть дальше

Под угрозой может оказаться электрический Mercedes EQS, чьи продажи не оправдывают ожиданий. Однако перед возможным уходом он получит обновление, чтобы попытаться закрепиться на рынке. Mercedes-Benz продолжает оптимизировать модельный ряд, избавляясь от нерентабельных моделей и делая ставку на роскошные и востребованные сегменты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

