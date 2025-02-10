Toyota инвестирует в производство Lexus нового поколения

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Lexus окончательно переходит на полностью электрические модели, а ключевым центром их производства станет Шанхай. Toyota инвестирует в новый высокотехнологичный завод, который начнёт работу в 2027 году.

Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0 Lexus

Почему Lexus выбрал Шанхай?:

Государственная поддержка Китая и привлекательные условия для автопроизводителей.

Развитая цепочка поставок, обеспечивающая доступ к компонентам для электромобилей.

Передовые технологии, включая автоматизацию и искусственный интеллект.

Над чем ещё работает Lexus

Помимо электромобилей, компания активно разрабатывает:

Новые аккумуляторные технологии, увеличивающие запас хода.

Водородные силовые установки, которые могут появиться в будущих моделях.

Когда ждать новые электромобили Lexus

Серийное производство первых электрических Lexus в Шанхае стартует в 2027 году. Это станет важным шагом в стратегии Toyota по полной электрификации бренда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.



Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

