Lexus окончательно переходит на полностью электрические модели, а ключевым центром их производства станет Шанхай. Toyota инвестирует в новый высокотехнологичный завод, который начнёт работу в 2027 году.
Почему Lexus выбрал Шанхай?:
Помимо электромобилей, компания активно разрабатывает:
Серийное производство первых электрических Lexus в Шанхае стартует в 2027 году. Это станет важным шагом в стратегии Toyota по полной электрификации бренда.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.
Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.