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Toyota инвестирует в производство Lexus нового поколения

1:04
Авто

Lexus окончательно переходит на полностью электрические модели, а ключевым центром их производства станет Шанхай. Toyota инвестирует в новый высокотехнологичный завод, который начнёт работу в 2027 году.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Почему Lexus выбрал Шанхай?:

  • Государственная поддержка Китая и привлекательные условия для автопроизводителей.
  • Развитая цепочка поставок, обеспечивающая доступ к компонентам для электромобилей.
  • Передовые технологии, включая автоматизацию и искусственный интеллект.

Над чем ещё работает Lexus

Помимо электромобилей, компания активно разрабатывает:

  • Новые аккумуляторные технологии, увеличивающие запас хода.
  • Водородные силовые установки, которые могут появиться в будущих моделях.

Когда ждать новые электромобили Lexus

Серийное производство первых электрических Lexus в Шанхае стартует в 2027 году. Это станет важным шагом в стратегии Toyota по полной электрификации бренда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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