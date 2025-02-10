Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осмотр или досмотр? Как вести себя при проверке автомобиля сотрудником ГИБДД
Какие автомобили в России обслуживать дороже всего?
Сухофрукт, который помогает поддерживать здоровье почек
Какой алкоголь подорожал и подешевел в России сильнее всего
Как собака показывает хозяину доверие? Важные сигналы
5 ошибок хранения молочных продуктов, которые совершают многие
Какие подержанные автомобили реже всего россияне покупали в 2024 году
Ответ Трампу? Макрон объявил об инвестициях в изучение искусственного интеллекта
Ночь без беспокойств: идеальные вечерние напитки для крепкого сна

Rolls-Royce создал фирменный аромат для Phantom: роскошь даже в запахе

1:05
Авто

Rolls-Royce представил эксклюзивный аромат для Phantom, созданный для гармоничного дополнения естественного запаха салона. Композиция включает амирис, кедр, палисандр и ирис, подчёркивая элегантность и статус флагманской модели.

логотип Rolls-Royce
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
логотип Rolls-Royce

Как работает аромат Rolls-Royce?:

  • Диффузор равномерно распыляет аромат, создавая тонкий и ненавязчивый шлейф.
  • Тестирование 30 вариантов помогло добиться идеальной дозировки.
  • Ольфакторный отдел Rolls-Royce следит за запахом на этапе производства, чтобы он соответствовал философии бренда.

Зачем нужен фирменный аромат

Rolls-Royce заботится о каждой детали, и запах в салоне стал частью персонализации. Теперь владельцы Phantom смогут наслаждаться эксклюзивной ароматической композицией, которая дополняет атмосферу роскоши. Этот шаг подтверждает стремление Rolls-Royce к максимальному комфорту, делая каждый Phantom уникальным во всех аспектах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Садоводство, цветоводство
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями Аудио 
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Россия близка к серийному производству нового Искандера с дальностью в 1000 км Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Последние материалы
Более 39% россиян поддерживают идею регистрации продавцов через Госуслуги
Мяукающий пассажир: кот задержал вылет самолёта на два дня
Московская область – новый лидер внешнеторговых отношений
Бывшая жена Аршавина перенесла пластические операции: как она выглядит сейчас?
Наташа Королёва тратит миллионы на лечение невестки: очень сложный случай
Выбьешься в люди — тогда Киркоров первым прибежит: певец Данко жёстко раскритиковал отечественный шоу-бизнес
Любовная зависимость и её последствия: психиатр о смерти Тиммы
Rolls-Royce создал фирменный аромат для Phantom: роскошь даже в запахе
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Россия близка к серийному производству нового Искандера с дальностью в 1000 км
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.