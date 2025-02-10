Rolls-Royce создал фирменный аромат для Phantom: роскошь даже в запахе

Rolls-Royce представил эксклюзивный аромат для Phantom, созданный для гармоничного дополнения естественного запаха салона. Композиция включает амирис, кедр, палисандр и ирис, подчёркивая элегантность и статус флагманской модели.
Как работает аромат Rolls-Royce?:
Rolls-Royce заботится о каждой детали, и запах в салоне стал частью персонализации. Теперь владельцы Phantom смогут наслаждаться эксклюзивной ароматической композицией, которая дополняет атмосферу роскоши. Этот шаг подтверждает стремление Rolls-Royce к максимальному комфорту, делая каждый Phantom уникальным во всех аспектах.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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