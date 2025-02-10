Как "Москвич" планирует укрепить свои позиции на рынке

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В январе 2024 года в России продано 1,1 тыс. новых автомобилей "Москвич", причём основную часть продаж составили бензиновые кроссоверы "Москвич 3". За весь 2024 год бренд реализовал 23 тыс. машин, что подтверждает стабильный спрос на российские автомобили.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ москвич 6

Какие модели лидируют

Главным бестселлером остаётся "Москвич 3", представленный в бензиновом и электрическом вариантах. Покупателей привлекают современный дизайн, доступная цена и локализованная сборка.

Какие новинки ждут в феврале

В ближайшее время модельный ряд пополнится семиместным кроссовером "Москвич 8". Это будет самая вместительная модель бренда, ориентированная на семьи и тех, кто ценит просторные автомобили.

Будущее бренда "Москвич"

С расширением линейки "Москвич" рассчитывает увеличить продажи и укрепить позиции на рынке. Если новые модели вызовут высокий спрос, компания сможет продолжить развитие, предлагая конкурентоспособные автомобили российского производства.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

