Китайские и российские авто захватили рынок: число дилеров выросло до рекордных показателей

В 2024 году число дилерских контрактов в России выросло на 18%, достигнув 4 302 соглашений. Основной рост обеспечили российские и китайские автопроизводители, которые теперь контролируют около 90% рынка.
Почему число дилеров растёт?:
Главными драйверами роста стали:
Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа дилеров, поскольку китайские компании продолжают расширение, а российские бренды увеличивают модельные линейки. Дилерский рынок перестраивается, отражая новую реальность автомобильной индустрии России.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.