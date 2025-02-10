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Китайские и российские авто захватили рынок: число дилеров выросло до рекордных показателей

1:12
Авто

В 2024 году число дилерских контрактов в России выросло на 18%, достигнув 4 302 соглашений. Основной рост обеспечили российские и китайские автопроизводители, которые теперь контролируют около 90% рынка.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Почему число дилеров растёт?:

  • Уход западных брендов освободил ниши, которые заняли новые игроки.
  • Китайские компании активно расширяют присутствие, открывая новые дилерские центры.
  • Российские автопроизводители увеличивают поставки и выходят в новые регионы.

Какие марки лидируют

Главными драйверами роста стали:

  • Lada, ГАЗ, УАЗ — расширение сети за счёт роста производства.
  • Haval, Chery, Geely, Exeed, Tank — китайские бренды, увеличивающие свою долю на рынке.

Что дальше

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа дилеров, поскольку китайские компании продолжают расширение, а российские бренды увеличивают модельные линейки. Дилерский рынок перестраивается, отражая новую реальность автомобильной индустрии России.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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