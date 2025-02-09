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Электрокар BMW i3 2027 с запасом хода 700 км замечен на тестах

Авто

На заснеженных трассах был замечен новый BMW i3 2027, проходящий дорожные испытания. Кузов частично скрыт камуфляжем, но уже сейчас ясно, что электрокар получит свежий дизайн в духе Neue Klasse и мощную силовую установку с запасом хода до 700 км.

BMW i3 II
Фото: Own work by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
BMW i3 II

Что известно о новом BMW i3?:

  • Дизайн: Новый стиль, вдохновлённый концепцией Neue Klasse, с улучшенной аэродинамикой и технологичными деталями.
  • Запас хода: До 700 км на одном заряде, что делает модель прямым конкурентом Tesla Model 3 и других премиальных электроседанов.
  • Современная платформа: Лёгкие материалы и передовые технологии для повышения эффективности.

Когда стартуют продажи

BMW планирует представить i3 нового поколения в марте 2027 года. Этот электрокар обещает стать одним из самых дальнобойных и технологичных в линейке бренда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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