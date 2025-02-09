Электрокар BMW i3 2027 с запасом хода 700 км замечен на тестах

На заснеженных трассах был замечен новый BMW i3 2027, проходящий дорожные испытания. Кузов частично скрыт камуфляжем, но уже сейчас ясно, что электрокар получит свежий дизайн в духе Neue Klasse и мощную силовую установку с запасом хода до 700 км.
Что известно о новом BMW i3?:
BMW планирует представить i3 нового поколения в марте 2027 года. Этот электрокар обещает стать одним из самых дальнобойных и технологичных в линейке бренда.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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