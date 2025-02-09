Гибрид будущего BYD Seal 05 DM-i выходит на рынок

BYD запускает продажи нового гибридного седана Seal 05 DM-i, старт намечен на 10 февраля. В Китае цена модели составит от 1,2 до 1,5 млн рублей, что делает её одним из самых доступных гибридов с впечатляющими характеристиками.
Главные особенности BYD Seal 05 DM-i:
Seal 05 DM-i предлагает расширенный запас хода, экономичный расход топлива и возможность ежедневных поездок на электротяге. Такой формат становится привлекательной альтернативой как традиционным бензиновым автомобилям, так и электрокарам.
BYD активно расширяет географию продаж, и Seal 05 DM-i может выйти на мировые рынки уже в 2024–2025 году. С учётом растущего интереса к гибридам модель имеет все шансы стать хитом.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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