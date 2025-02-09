АвтоВАЗ разрабатывает Vesta нового поколения с улучшенными характеристиками

АвтоВАЗ разрабатывает новое поколение Lada Vesta, которое выведет модель в сегмент C. Это означает, что автомобиль станет просторнее, комфортнее и технологичнее, но при этом подорожает.
Переход в сегмент C предполагает:
Автомобиль получит новый дизайн, улучшенный интерьер и более продвинутые электронные системы.
Сейчас базовая Lada Vesta стоит от 1,24 млн рублей, но учитывая рост габаритов и новые технологии, стоимость нового поколения существенно увеличится.
Разработка уже идёт, но сроки выхода пока неизвестны. Эксперты считают, что обновлённая Vesta появится не раньше 2026 года. Этот шаг поможет АвтоВАЗу укрепить позиции в конкурентном сегменте, где доминируют корейские и китайские автомобили.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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