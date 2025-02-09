АвтоВАЗ разрабатывает Vesta нового поколения с улучшенными характеристиками

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АвтоВАЗ разрабатывает новое поколение Lada Vesta, которое выведет модель в сегмент C. Это означает, что автомобиль станет просторнее, комфортнее и технологичнее, но при этом подорожает.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Lada Vesta

Какие изменения ждут новую Vesta

Переход в сегмент C предполагает:

Увеличенные размеры , обеспечивающие больше пространства в салоне.

, обеспечивающие больше пространства в салоне. Повышенный комфорт , благодаря новым материалам и расширенному списку опций.

, благодаря новым материалам и расширенному списку опций. Обновлённую платформу, позволяющую внедрить современные технологии.

Автомобиль получит новый дизайн, улучшенный интерьер и более продвинутые электронные системы.

Насколько вырастет цена

Сейчас базовая Lada Vesta стоит от 1,24 млн рублей, но учитывая рост габаритов и новые технологии, стоимость нового поколения существенно увеличится.

Когда ждать новинку

Разработка уже идёт, но сроки выхода пока неизвестны. Эксперты считают, что обновлённая Vesta появится не раньше 2026 года. Этот шаг поможет АвтоВАЗу укрепить позиции в конкурентном сегменте, где доминируют корейские и китайские автомобили.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

