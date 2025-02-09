Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не боялся выглядеть глупо: Дарья Мельникова назвала черты, которым следует поучиться у Юры Борисова
После картошки нельзя: какие растения могут навредить вашему огороду?
Роскошные волосы без дорогих процедур — доступные секреты ухода
Мучают кривые дверцы шкафа? Узнайте, как выровнять их за 5 минут
Побьет ли Трамп рекорд Рузвельта? Трамп подписал 54 указа
Вид спорта для настоящих титанов: испытайте себя в силовом экстриме
Эти три породы кошек идеальны для семей с детьми
Пожилым — с осторожностью: оказывается, овсянка не всем одинаково полезна
На Украине в ТЦК уже давно появились пыточные кабинеты убеждения

АвтоВАЗ разрабатывает Vesta нового поколения с улучшенными характеристиками

1:15
Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новое поколение Lada Vesta, которое выведет модель в сегмент C. Это означает, что автомобиль станет просторнее, комфортнее и технологичнее, но при этом подорожает.

Автомобиль Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

Какие изменения ждут новую Vesta

Переход в сегмент C предполагает:

  • Увеличенные размеры, обеспечивающие больше пространства в салоне.
  • Повышенный комфорт, благодаря новым материалам и расширенному списку опций.
  • Обновлённую платформу, позволяющую внедрить современные технологии.

Автомобиль получит новый дизайн, улучшенный интерьер и более продвинутые электронные системы.

Насколько вырастет цена

Сейчас базовая Lada Vesta стоит от 1,24 млн рублей, но учитывая рост габаритов и новые технологии, стоимость нового поколения существенно увеличится.

Когда ждать новинку

Разработка уже идёт, но сроки выхода пока неизвестны. Эксперты считают, что обновлённая Vesta появится не раньше 2026 года. Этот шаг поможет АвтоВАЗу укрепить позиции в конкурентном сегменте, где доминируют корейские и китайские автомобили.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Последние материалы
Рассрочка на жилье: как не заплатить лишнего
Макияж в стиле французских красавиц: секреты легкости и натуральности
Как превратить балкон в стильное место для отдыха
Брокколи станет в разы полезнее — достаточно добавить в блюдо эту приправу
Неожиданные помощники: аксессуары, повышающие комфорт беговых тренировок
В прошлом любимец женщин, теперь — убеждённый холостяк: Алексей Гоман сделал признание о своём одиночестве
Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку
Опасные сочетания напитков: не пейте коктейли с энергетиками и кофе
Экономия или удобство? Почему россияне тратят больше на фастфуд
7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.