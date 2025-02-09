Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку

В ответ на введение 25% пошлин администрацией Дональда Трампа компании Porsche и Audi рассматривают перенос части производства в США. Основным вариантом для сборки может стать завод Volkswagen в Теннесси, что поможет избежать дополнительных налоговых расходов при импорте.
Новые тарифы делают импорт автомобилей из Европы слишком затратным, повышая их цену для американских покупателей. Чтобы сохранить конкурентоспособность, Volkswagen Group планирует выпускать ключевые модели Audi и Porsche прямо в США.
Точный список пока не объявлен, но наиболее вероятные кандидаты:
По прогнозам, производство может начаться в 2027–2028 годах, после модернизации завода Volkswagen в Теннесси. Этот шаг позволит Audi и Porsche избежать роста цен из-за пошлин и сохранить позиции в премиальном сегменте американского авторынка.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Audi AG — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.
Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.
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