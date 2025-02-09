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Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку

1:25
Авто

В ответ на введение 25% пошлин администрацией Дональда Трампа компании Porsche и Audi рассматривают перенос части производства в США. Основным вариантом для сборки может стать завод Volkswagen в Теннесси, что поможет избежать дополнительных налоговых расходов при импорте.

Audi Q5
Фото: wikipediа by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q5

Почему Porsche и Audi хотят локализовать производство

Новые тарифы делают импорт автомобилей из Европы слишком затратным, повышая их цену для американских покупателей. Чтобы сохранить конкурентоспособность, Volkswagen Group планирует выпускать ключевые модели Audi и Porsche прямо в США.

Какие модели могут начать собирать в Америке

Точный список пока не объявлен, но наиболее вероятные кандидаты:

  • Audi Q5 и Q7 - популярные кроссоверы, востребованные на американском рынке.
  • Porsche Macan и Cayenne - премиальные SUV, на которые приходится основная доля продаж Porsche в США.

Когда ждать автомобили американской сборки

По прогнозам, производство может начаться в 2027–2028 годах, после модернизации завода Volkswagen в Теннесси. Этот шаг позволит Audi и Porsche избежать роста цен из-за пошлин и сохранить позиции в премиальном сегменте американского авторынка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Audi AG — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. 

Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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