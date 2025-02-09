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Китайский электрокроссовер Voyah Free теперь собирают в Липецке

1:26
Авто

В России начали продаваться кроссоверы Voyah Free, собранные на заводе "Моторинвест" в Липецке. Благодаря локальному производству модель вошла в программу льготного автокредитования, что снизило её стоимость до 5,5 млн рублей.

Voyah Free
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Voyah Free

Что изменилось после локализации

Ранее премиальный электрический кроссовер Voyah Free поставлялся в Россию только в импортном варианте. Запуск производства в Липецке позволил сократить логистические расходы, что сделало модель доступнее.

Кроме того, теперь покупатели могут воспользоваться госпрограммами поддержки, включая льготное автокредитование, что делает покупку ещё выгоднее.

Основные характеристики Voyah Free:

  • Мощность: до 488 л. с.
  • Запас хода: более 500 км
  • Разгон 0-100 км/ч: около 4,5 секунд
  • Привод: полный

Автомобиль предлагает премиальный уровень отделки, современную мультимедийную систему и расширенный набор ассистентов водителя.

Будущее Voyah Free в России

Локализация производства повышает конкурентоспособность Voyah Free среди премиальных электрокроссоверов. С учётом господдержки и растущего интереса к китайским брендам модель имеет все шансы занять сильные позиции в своём сегменте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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