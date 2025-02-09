Китайский электрокроссовер Voyah Free теперь собирают в Липецке

В России начали продаваться кроссоверы Voyah Free, собранные на заводе "Моторинвест" в Липецке. Благодаря локальному производству модель вошла в программу льготного автокредитования, что снизило её стоимость до 5,5 млн рублей.
Ранее премиальный электрический кроссовер Voyah Free поставлялся в Россию только в импортном варианте. Запуск производства в Липецке позволил сократить логистические расходы, что сделало модель доступнее.
Кроме того, теперь покупатели могут воспользоваться госпрограммами поддержки, включая льготное автокредитование, что делает покупку ещё выгоднее.
Основные характеристики Voyah Free:
Автомобиль предлагает премиальный уровень отделки, современную мультимедийную систему и расширенный набор ассистентов водителя.
Локализация производства повышает конкурентоспособность Voyah Free среди премиальных электрокроссоверов. С учётом господдержки и растущего интереса к китайским брендам модель имеет все шансы занять сильные позиции в своём сегменте.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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