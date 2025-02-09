Американцы заплатят больше за авто, новые пошлины угрожают рынку

Администрация Дональда Трампа объявила о введении 25% пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады, что сильно ударит по американскому автопрому. Больше всего пострадают Ford, General Motors и Stellantis, поскольку их производство во многом зависит от деталей и компонентов из этих стран.
Новые пошлины неизбежно приведут к росту себестоимости сборки автомобилей. Это означает:
Больше всего пострадают Ford, GM и Stellantis, так как их заводы в США активно используют детали, импортируемые из Канады и Мексики. Особенно под удар попадут модели, производство которых критически зависит от зарубежных компонентов.
По прогнозам, автомобили в США могут подорожать на 25%, поскольку автопроизводители будут вынуждены компенсировать дополнительные расходы за счёт покупателей. Это особенно сильно скажется на бюджетных моделях, ранее привлекавших доступной ценой.
Автопроизводители уже выступают против новых тарифов, предупреждая, что это навредит не только бизнесу, но и потребителям. Лоббисты автомобильной индустрии будут добиваться пересмотра пошлин, чтобы избежать резкого роста цен и падения спроса.
Если тарифы останутся в силе, это может кардинально изменить рынок — автоконцерны будут вынуждены искать новые пути локализации производства или пересматривать модельные линейки.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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