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Американцы заплатят больше за авто, новые пошлины угрожают рынку

1:42
Авто

Администрация Дональда Трампа объявила о введении 25% пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады, что сильно ударит по американскому автопрому. Больше всего пострадают Ford, General Motors и Stellantis, поскольку их производство во многом зависит от деталей и компонентов из этих стран.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Какие последствия ждут автопроизводителей

Новые пошлины неизбежно приведут к росту себестоимости сборки автомобилей. Это означает:

  • Увеличение затрат на производство.
  • Снижение прибыли автоконцернов.
  • Возможные перебои с поставками комплектующих.

Больше всего пострадают Ford, GM и Stellantis, так как их заводы в США активно используют детали, импортируемые из Канады и Мексики. Особенно под удар попадут модели, производство которых критически зависит от зарубежных компонентов.

Как это повлияет на цены

По прогнозам, автомобили в США могут подорожать на 25%, поскольку автопроизводители будут вынуждены компенсировать дополнительные расходы за счёт покупателей. Это особенно сильно скажется на бюджетных моделях, ранее привлекавших доступной ценой.

Что дальше

Автопроизводители уже выступают против новых тарифов, предупреждая, что это навредит не только бизнесу, но и потребителям. Лоббисты автомобильной индустрии будут добиваться пересмотра пошлин, чтобы избежать резкого роста цен и падения спроса.

Если тарифы останутся в силе, это может кардинально изменить рынок — автоконцерны будут вынуждены искать новые пути локализации производства или пересматривать модельные линейки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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