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Ford возвращает базовые комплектации для снижения цен

1:25
Авто

Ford меняет стратегию, делая ставку на доступные комплектации и увеличение производства бюджетных моделей. Это поможет компании сохранить популярность в условиях роста цен на автомобили и экономической неопределённости.

Ford Escape
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Escape

Какие модели станут дешевле

Ford сосредоточится на самых востребованных массовых моделях:

  • Escape - компактный кроссовер, популярный среди семейных покупателей.
  • Explorer - среднеразмерный внедорожник с расширенным выбором доступных комплектаций.
  • F-150 - культовый пикап, который получит упрощённые версии для снижения стоимости.

Дополнительно компания делает упор на Bronco Sport и Maverick, начальная цена которых стартует от 30 000 долларов. Эти модели привлекают покупателей универсальностью, экономичностью и хорошим соотношением цены и качества.

Как изменится стратегия Ford

Компания планирует:

  • Вернуть базовые комплектации с минимальным набором опций для снижения стоимости.
  • Увеличить выпуск доступных моделей, чтобы удовлетворить растущий спрос.
  • Оптимизировать расходы, сокращая малопопулярные и дорогие версии.

Такой подход позволит Ford сохранить позиции в массовом сегменте, предлагая надёжные и доступные автомобили, несмотря на инфляцию и подорожание новых машин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Ford Motor Company — американская автомобилестроительная компания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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