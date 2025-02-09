Ford возвращает базовые комплектации для снижения цен

Ford меняет стратегию, делая ставку на доступные комплектации и увеличение производства бюджетных моделей. Это поможет компании сохранить популярность в условиях роста цен на автомобили и экономической неопределённости.
Ford сосредоточится на самых востребованных массовых моделях:
Дополнительно компания делает упор на Bronco Sport и Maverick, начальная цена которых стартует от 30 000 долларов. Эти модели привлекают покупателей универсальностью, экономичностью и хорошим соотношением цены и качества.
Компания планирует:
Такой подход позволит Ford сохранить позиции в массовом сегменте, предлагая надёжные и доступные автомобили, несмотря на инфляцию и подорожание новых машин.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ford Motor Company — американская автомобилестроительная компания.
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