Ford возвращает базовые комплектации для снижения цен

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Ford меняет стратегию, делая ставку на доступные комплектации и увеличение производства бюджетных моделей. Это поможет компании сохранить популярность в условиях роста цен на автомобили и экономической неопределённости.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Escape

Какие модели станут дешевле

Ford сосредоточится на самых востребованных массовых моделях:

Escape - компактный кроссовер, популярный среди семейных покупателей.

- компактный кроссовер, популярный среди семейных покупателей. Explorer - среднеразмерный внедорожник с расширенным выбором доступных комплектаций.

- среднеразмерный внедорожник с расширенным выбором доступных комплектаций. F-150 - культовый пикап, который получит упрощённые версии для снижения стоимости.

Дополнительно компания делает упор на Bronco Sport и Maverick, начальная цена которых стартует от 30 000 долларов. Эти модели привлекают покупателей универсальностью, экономичностью и хорошим соотношением цены и качества.

Как изменится стратегия Ford

Компания планирует:

Вернуть базовые комплектации с минимальным набором опций для снижения стоимости.

Увеличить выпуск доступных моделей, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Оптимизировать расходы, сокращая малопопулярные и дорогие версии.

Такой подход позволит Ford сохранить позиции в массовом сегменте, предлагая надёжные и доступные автомобили, несмотря на инфляцию и подорожание новых машин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Ford Motor Company — американская автомобилестроительная компания.

