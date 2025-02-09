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Новый дизайн и технологии Toyota Sienna 2026 удивит фанатов

1:30
Авто

Toyota готовит обновлённую версию минивэна Sienna 2026, который продолжит конкурировать с Kia Carnival и Chrysler Pacifica. Новая внешность и продвинутые технологии сделают модель ещё привлекательнее для семейных покупателей и любителей просторных автомобилей.

Toyota Sienna
Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Sienna

Как изменится дизайн

Обновлённая Toyota Sienna получит разделённые фары — это станет её главной визуальной особенностью. Светодиодная полоса добавит современности, а улучшенная аэродинамика кузова повысит экономичность. В передней части появится новая решётка радиатора и переработанные бамперы, придающие автомобилю более динамичный облик.

Что нового в интерьере

В салоне ожидается крупный мультимедийный экран с поддержкой последних систем подключения смартфонов, улучшенные материалы отделки и продвинутые ассистенты водителя. Вероятно, расширят возможности адаптивного круиз-контроля, а комплекс Toyota Safety Sense получит новые функции безопасности.

Когда ждать премьеру

Рестайлинг Toyota Sienna запланирован на 2026 год. Минивэн сохранит гибридную силовую установку, но с улучшенной экономичностью и мощностью. Обновлённая Sienna 2026 обещает стать ещё комфортнее и технологичнее, сохраняя статус одного из лучших семейных минивэнов на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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