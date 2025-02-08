Электрический BMW X5 построят на платформе Neue Klasse

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BMW готовит новое, пятое поколение X5, которое выйдет на рынок в 2026 году. В линейке останутся бензиновые, дизельные и гибридные версии, но главной новостью станет появление водородной модификации, созданной совместно с Toyota.

Фото: BMW is licensed under public domain BMW G90 M5

Какие моторы получит новый X5

Компания продолжит выпускать классические ДВС, но ещё больше внимания уделит электрификации. Новая линейка двигателей обещает лучшее сочетание мощности и экономичности, а гибридные версии смогут проезжать больше на чистой электротяге.

Полностью электрический X5 построят на новой платформе BMW Neue Klasse. Это сделает его одним из самых продвинутых кроссоверов в сегменте.

Когда ждать водородный X5

BMW разрабатывает водородную версию X5 в партнёрстве с Toyota, а её выход запланирован на 2028 год. Японская компания уже давно продвигает эту технологию и успешно использует её в Toyota Mirai. Теперь BMW намерена применить этот опыт для создания экологичного X5 с водородными топливными элементами.

Будущее BMW X5: выбор за технологиями

Пятое поколение X5 станет ещё более универсальным, предлагая широкий выбор силовых установок. Сотрудничество с Toyota показывает, что BMW не ограничивается электромобилями и продолжает искать новые решения для устойчивого будущего.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

