Электрический BMW X5 построят на платформе Neue Klasse

BMW готовит новое, пятое поколение X5, которое выйдет на рынок в 2026 году. В линейке останутся бензиновые, дизельные и гибридные версии, но главной новостью станет появление водородной модификации, созданной совместно с Toyota.
Компания продолжит выпускать классические ДВС, но ещё больше внимания уделит электрификации. Новая линейка двигателей обещает лучшее сочетание мощности и экономичности, а гибридные версии смогут проезжать больше на чистой электротяге.
Полностью электрический X5 построят на новой платформе BMW Neue Klasse. Это сделает его одним из самых продвинутых кроссоверов в сегменте.
BMW разрабатывает водородную версию X5 в партнёрстве с Toyota, а её выход запланирован на 2028 год. Японская компания уже давно продвигает эту технологию и успешно использует её в Toyota Mirai. Теперь BMW намерена применить этот опыт для создания экологичного X5 с водородными топливными элементами.
Пятое поколение X5 станет ещё более универсальным, предлагая широкий выбор силовых установок. Сотрудничество с Toyota показывает, что BMW не ограничивается электромобилями и продолжает искать новые решения для устойчивого будущего.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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