Ford запатентовал систему автоматического открытия дверей

Ford запатентовал новую систему пассивного доступа, которая автоматически открывает двери при приближении владельца. Это усовершенствованная версия технологии keyless entry, обещающая ещё больший комфорт.
Система распознаёт владельца по авторизованному устройству — смартфону, смарт-часам или специальному брелоку. Когда человек с таким гаджетом приближается к машине, двери сами разблокируются и открываются без лишних движений.
Обычные бесключевые системы требуют прикосновения к сенсору на ручке. Ford предлагает новый уровень удобства — двери открываются без каких-либо действий владельца. Это особенно полезно, если руки заняты сумками или покупками.
Пока технология существует только на уровне патента, и Ford не раскрывает сроки её появления. Однако, если испытания пройдут успешно, система может появиться в новых моделях, особенно в премиальных кроссоверах и электромобилях. Ford продолжает двигаться в сторону полной автоматизации, делая управление автомобилем ещё более удобным для водителей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ford Motor Company — американская автомобилестроительная компания.
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