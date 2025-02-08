Ford запатентовал систему автоматического открытия дверей

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Ford запатентовал новую систему пассивного доступа, которая автоматически открывает двери при приближении владельца. Это усовершенствованная версия технологии keyless entry, обещающая ещё больший комфорт.

Фото: Ford is licensed under public domain Ford Ranger 2025 года

Как это работает

Система распознаёт владельца по авторизованному устройству — смартфону, смарт-часам или специальному брелоку. Когда человек с таким гаджетом приближается к машине, двери сами разблокируются и открываются без лишних движений.

Чем отличается от стандартного keyless entry

Обычные бесключевые системы требуют прикосновения к сенсору на ручке. Ford предлагает новый уровень удобства — двери открываются без каких-либо действий владельца. Это особенно полезно, если руки заняты сумками или покупками.

Когда ждать в серийных моделях

Пока технология существует только на уровне патента, и Ford не раскрывает сроки её появления. Однако, если испытания пройдут успешно, система может появиться в новых моделях, особенно в премиальных кроссоверах и электромобилях. Ford продолжает двигаться в сторону полной автоматизации, делая управление автомобилем ещё более удобным для водителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Ford Motor Company — американская автомобилестроительная компания.

