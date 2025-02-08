Обновлённый Aurus Senat 2025 тестируют в северных условиях

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В Ноябрьске засняли прототип обновлённого Aurus Senat 2025 — автомобиль проходит испытания в условиях сурового севера. Производитель проверяет его надёжность в экстремально низких температурах, готовясь к серийному производству.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Aurus Senat

Какие изменения ждут Aurus Senat

Хотя официальные данные пока не раскрыты, ожидается, что модель получит обновлённый дизайн, передовые технологии и усовершенствованную силовую установку. Aurus Senat традиционно конкурирует с премиальными автомобилями Rolls-Royce и Bentley, поэтому его новому поколению прочат ещё больший комфорт, улучшенную шумоизоляцию и современную мультимедийную систему.

Когда поступит в продажу и где будут производить

Запуск коммерческих продаж ожидается в конце 2025 года. Производство, вероятно, разместят в Татарстане, что позволит увеличить выпуск и упростить логистику.

Сколько будет стоить обслуживание

По предварительным подсчётам, годовое содержание Aurus Senat может достигать 2,6 млн рублей. В эту сумму входят техобслуживание, страховка, налоги и другие эксплуатационные расходы — уровень, соответствующий премиальному сегменту.

Флагманский седан остаётся одной из самых эксклюзивных моделей российского автопрома, а его обновление должно ещё раз подтвердить статус Aurus как символа роскоши и передовых технологий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

