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Новый Porsche 911 GT3 2025 способен бросить вызов автоматическим спорткарам

1:30
Авто

Porsche снова выходит на легендарную трассу Нюрбургринг, чтобы громко заявить о себе. На этот раз — с обновлённым 911 GT3 2025, оснащённым механической коробкой передач. В мире, где автоматические трансмиссии доминируют, немецкий бренд хочет доказать: классическая "механика" ещё способна тягаться с передовыми технологиями.

Porsche 911 GT3
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche 911 GT3

Что нового в 911 GT3

Обновлённая версия получила пакет Weissach, включающий карбоновые элементы для снижения веса и повышения жёсткости кузова. Аэродинамика тоже доработана, что улучшает управляемость на высоких скоростях. Инженеры Porsche сделали всё, чтобы этот спорткар не только выдавал впечатляющую динамику, но и передавал максимум эмоций через механику.

Испытание на Нюрбургринге

Главная цель — доказать, что спорткары с "механикой" всё ещё способны устанавливать рекорды, несмотря на популярность роботизированных КПП. Porsche намерен побить лучшее время круга среди серийных автомобилей с ручной трансмиссией, подчеркнув ценность аналогового вождения и полного контроля над машиной.

Тесты на Нюрбургринге пройдут совсем скоро, и фанаты бренда с замиранием сердца ждут: сможет ли 911 GT3 2025 превзойти предшественников и войти в историю автоспорта?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Porsche — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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