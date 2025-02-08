Почти 30 тысяч Kia под угрозой — отзывают популярные модели

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Kia объявила о масштабном отзыве автомобилей в России — на сервис отправятся почти 30 тысяч машин. Причина — выявленные неисправности, которые могут угрожать безопасности водителей и пассажиров.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA Sportage

Какие модели попали под отзыв и в чём причина

Под отзывную кампанию попали 29 870 автомобилей, в основном кроссоверы Kia Sportage 2014-2016 годов выпуска. В этих машинах обнаружена потенциально опасная проблема — перегрев компонентов системы электронной стабилизации (ESC), который в редких случаях может привести к возгоранию. Владельцам советуют не затягивать с визитом в сервис, чтобы избежать возможных рисков.

Также под отзыв попали седаны Kia Quoris 2015-2018 годов выпуска. Здесь дефект не столь критичен — выявлены ошибки индикации на приборной панели, которые могут вводить водителя в заблуждение. Тем не менее Kia рекомендует провести диагностику и убедиться, что системы работают корректно.

Что делать владельцам

Ремонт и замена неисправных деталей будут проведены бесплатно в официальных дилерских центрах Kia. Чтобы не терять время в очередях, компания советует заранее записаться на сервисное обслуживание.

Особое внимание уделено владельцам Kia Sportage — если не устранить неисправность ESC, это может представлять реальную опасность. Kia настоятельно рекомендует не откладывать визит в сервис. Проверить, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно на официальном сайте Kia или у ближайшего дилера, указав VIN-номер.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

