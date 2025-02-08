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Кольцевые перекрёстки нового типа: почему автомобилисты не в восторге

2:14
Авто

Дорожное движение часто становится ареной конфликтов между автомобилистами и велосипедистами. Особенно после пандемии COVID-19, когда многие отказались от машин в пользу двухколёсного транспорта. В таких условиях важно искать решения, которые сделают дороги безопаснее. Одним из таких вариантов стала концепция "голландского" кольцевого перекрёстка, призванная минимизировать аварии и сделать движение более комфортным для всех участников.

Участок МКАД
Фото: commons.wikimedia.org by stroi.mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Участок МКАД

Франция активно внедряет этот формат дорожной инфраструктуры, и уже в ближайшие годы "голландские" развязки появятся в различных городах страны.

Как работает "голландская" кольцевая развязка

Эта развязка имеет необычную конструкцию: вокруг основного кольца для автомобилей расположена выделенная велосипедная дорожка, создавая второе кольцо. Благодаря этому велосипедисты получают приоритет на въездах и выездах с перекрёстка, а также обеспечивается лучшая видимость для всех участников движения.

Подобные развязки уже появились в нескольких районах Парижа, включая коммуны Бюр-сюр-Иветт и Кретей. В ближайшие годы такие перекрёстки планируют активно внедрять и в других городах Франции, чтобы сделать движение более безопасным. Хотя концепция пока не получила широкого распространения, она стремительно набирает популярность, особенно среди любителей велоспорта.

Почему это может стать стандартом будущего

Французские велосипедисты поддерживают этот формат, так как он делает поездки комфортнее и безопаснее. Однако автомобилисты не всегда рады нововведениям, особенно учитывая, что с увеличением числа велосипедистов на дорогах появляются новые вызовы.

Некоторые организации, такие как "Mieux se déplacer à bicyclette", активно продвигают идею внедрения таких развязок, видя в них способ улучшить городскую среду. Теперь остаётся только ждать, насколько удачно автомобилисты и велосипедисты адаптируются к этой концепции. Ясно одно: соглашение между ними вряд ли будет достигнуто сразу.

Уточнения

Тра́нспортная развя́зка — комплекс дорожных сооружений (мостов, туннелей, дорог), предназначенный для минимизации пересечений транспортных потоков и, как следствие, для увеличения пропускной способности дорог. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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