Водителей ждут перемены: теперь учиться можно не только в автошколах

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Будущих водителей ждут важные изменения в системе подготовки. Теперь они смогут осваивать навыки вождения не только в автошколах, но и в реальных рабочих условиях — на базе автопарков и транспортных комбинатов. Такой подход особенно полезен для тех, кто планирует работать водителем грузовика, автобуса или такси, ведь теперь обучение включает не только управление транспортом, но и знакомство с оформлением документов и рабочими процессами.

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Как изменится подготовка водителей

Одним из главных нововведений стала возможность проходить практику в условиях, приближенных к реальной работе. Ранее подобный формат использовался только для водителей трамваев и троллейбусов, а теперь он станет доступным и для других категорий транспорта. Это позволит снизить разрыв между теоретическим обучением и реальной профессией.

Кроме того, новые правила вводят усиленные требования к инструкторам. Теперь каждый инструктор обязан иметь при себе не только водительское удостоверение, но и документы, подтверждающие его квалификацию. Это поможет исключить случаи, когда обучение проводят неподготовленные люди, предлагая ускоренные курсы без реальной подготовки.

Дополнительные меры контроля

Еще одно важное изменение касается пропускной способности автошкол. Теперь за одним учебным автомобилем смогут быть закреплены сразу два инструктора. Это позволит автошколам более эффективно использовать транспорт и сократить очереди на практические занятия, что особенно актуально в условиях нехватки водителей на рынке труда.

Документ с новыми правилами прошел общественное обсуждение, в него внесли корректировки, и теперь он направлен на оценку регулирующего воздействия. В случае принятия изменений кандидаты в водители смогут не только обучаться по обновленным программам, но и быть более подготовленными к реальной работе за рулем.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



