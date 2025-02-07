Вы купили авто за наличку у иностранца: какой штраф теперь вам грозит?

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Москвичку оштрафовали на 855 тысяч рублей за покупку машины у гражданина Киргизии. Она приобрела Kia Sorento в апреле 2023 за 2,85 миллиона рублей у иностранца за наличные.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Полтора года спустя женщине поступила претензия от ФНС о нарушении закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Оказалось, что она могла расплатиться за авто только через счет в банке.

Когда сделку проверили, выяснилось, что машина была куплена у иностранного гражданина. Это указывается и в договоре, и в паспорте транспортного средства. При этом российский покупатель денег со своих банковских счетов никуда не переводил.

"За такое вот цепляются налоговики", — рассказал юрист Сергей Радько "Российской газете"

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

