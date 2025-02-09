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Роботы и вариаторы захватывают рынок — пора ли забыть про классический автомат

1:54
Авто

Гидромеханические коробки передач долгие годы были символом надёжности, но сегодня они стремительно исчезают. На смену приходят роботы и вариаторы. Почему же автопроизводители больше не хотят устанавливать проверенные АКПП, и действительно ли новые коробки лучше?

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Почему АКПП долго считались лучшим вариантом

Гидротрансформаторные АКПП начали массово устанавливаться в середине XX века, а к 2000-м стали стандартом для большинства иностранных автомобилей. Причины их популярности очевидны:

  • высокая надёжность и ресурс,
  • плавное переключение передач,
  • минимальные требования к обслуживанию.

Когда на рынке появились первые вариаторы и роботы, они были далеки от идеала. Медленные переключения, рывки, дорогой ремонт — всё это заставило водителей держаться подальше от новых технологий.

Почему АКПП начали вытесняться

  1. Производителям дешевле ставить новые коробки передач
    Роботы и вариаторы проще в производстве, а значит, позволяют снижать себестоимость автомобилей.

  2. Экономия топлива и экология
    Современные коробки помогают снизить расход топлива и уровень выбросов, что особенно важно с учётом новых экологических стандартов.

  3. Доход с обслуживания
    АКПП могли служить годами без серьёзных вложений, а вот роботизированные трансмиссии требуют регулярной замены сцеплений, что приносит дополнительную прибыль сервисным центрам.

Что выбрать: АКПП, робот или вариатор

Современные роботизированные коробки и вариаторы стали намного надёжнее, но пока они не могут полностью заменить классический "автомат" по долговечности. Если важны комфорт и минимальные затраты на ремонт — стоит рассмотреть проверенные модели с гидротрансформатором.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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