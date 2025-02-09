Роботы и вариаторы захватывают рынок — пора ли забыть про классический автомат

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Гидромеханические коробки передач долгие годы были символом надёжности, но сегодня они стремительно исчезают. На смену приходят роботы и вариаторы. Почему же автопроизводители больше не хотят устанавливать проверенные АКПП, и действительно ли новые коробки лучше?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Почему АКПП долго считались лучшим вариантом

Гидротрансформаторные АКПП начали массово устанавливаться в середине XX века, а к 2000-м стали стандартом для большинства иностранных автомобилей. Причины их популярности очевидны:

высокая надёжность и ресурс,

плавное переключение передач,

минимальные требования к обслуживанию.

Когда на рынке появились первые вариаторы и роботы, они были далеки от идеала. Медленные переключения, рывки, дорогой ремонт — всё это заставило водителей держаться подальше от новых технологий.

Почему АКПП начали вытесняться

Производителям дешевле ставить новые коробки передач

Роботы и вариаторы проще в производстве, а значит, позволяют снижать себестоимость автомобилей. Экономия топлива и экология

Современные коробки помогают снизить расход топлива и уровень выбросов, что особенно важно с учётом новых экологических стандартов. Доход с обслуживания

АКПП могли служить годами без серьёзных вложений, а вот роботизированные трансмиссии требуют регулярной замены сцеплений, что приносит дополнительную прибыль сервисным центрам.

Что выбрать: АКПП, робот или вариатор

Современные роботизированные коробки и вариаторы стали намного надёжнее, но пока они не могут полностью заменить классический "автомат" по долговечности. Если важны комфорт и минимальные затраты на ремонт — стоит рассмотреть проверенные модели с гидротрансформатором.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

